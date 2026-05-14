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अब US म्यूजियम में दिखेगी Nandini Harinath की साड़ी, मंगल मिशन के लॉन्च पर थी पहनी

आपको वो साड़ी त याद ही होगी जिसे ISRO की प्रसिद्ध वैज्ञानिक नंदिनी हरिनाथ ने मंगल मिशन में पहना था, अब उस साड़ी को आप US म्यूजियम में देख पाएंगे, आइए जानते हैं कैसे.

Published date india.com Published: May 14, 2026 4:55 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
अब US म्यूजियम में दिखेगी Nandini Harinath की साड़ी, मंगल मिशन के लॉन्च पर थी पहनी

Nandini Harinaths Saree: Nandini Harinath जिन्होंने भारत देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाया, इन्होंने मंगलयान मिशन में अहम भूमिका निभाई थी. भारत में मंगल मिशन को Indian Space Research Organisation द्वारा 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, जिसे Mangalyaan के नाम से भी जाना जाता है. इसका उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और खनिज संरचना का अध्ययन करना था.

इसे भारत के लिए बेहद खास माना जाता है, क्योंकि देश ने इसे अपने पहले ही प्रयास में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था. इस मिशन में Nandini Harinath ने एक प्रमुख वैज्ञानिक के तौर पर काम किया. एक बार फिर ये चर्चा में आ गई हैं, इनके चर्चा में होने की वजह कोई खास मिशन नहीं बल्कि इनकी साड़ी. ये वहीं साड़ी है जिसे इन्होंने मंगल के लॉन्च पर पहना था. इस ऐतिहासिक मिशन के दौरान पहनी गई इस साड़ी को अब अमेरिका के एक म्यूजियम में प्रदर्शित किया जा रहा है. यह साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं है, बल्कि यह भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुकी है. Indian Space Research Organisation के मंगल मिशन को पूरी दुनिया में सराहा गया था और ये साड़ी उसी सफलता की एक खास झलक को पेश करती है.

इस साड़ी का इंटरनेशनल लेनल पर प्रदर्शित होना भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और महिला वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान देने जैसा माना जा रहा है. यह संदेश भी देता है कि विज्ञान और संस्कृति साथ-साथ दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं. इस साड़ी को अमेरिका के प्रसिद्ध Smithsonian National Air and Space Museum में रखा गया है.

कौन हैं Nandini Harinath?

Nandini Harinath को रॉकेट वुमन भी कहा जाता है, वो मंगलयान (Mars Orbiter Mission) में डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थीं. साल 2013 में जब भारत का मंगलयान 300 दिन की लंबी यात्रा पर निकला, उसी दिन नंदिनी हरिनाथ ने इस साड़ी को पहनकर काम पर आई थीं. यह साड़ी अब “Futures in Space” गैलरी में प्रदर्शित की जा रही है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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