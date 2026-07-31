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बारिश का पानी पैरों में लगते ही होने लगती है खुजली? ये 5 चीजों को लगाते ही मिलेगा आराम

Foot Itching Remedies: बरसात के मौसम में अगर बारिश का पानी पैरों में लगते ही आपको खुजली होने लगती है, तो आइए आपको बताते हैं कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 31, 2026, 9:18 PM IST
बारिश का पानी पैरों में लगते ही होने लगती है खुजली? ये 5 चीजों को लगाते ही मिलेगा आराम

Foot Itching Remedies: बरसात के मौसम में कई तरह-तरह की समस्याएं होने लग जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो जाते हैं. इनमें सबसे आम समस्या है बारिश का पानी पैरों में लगते ही खुजली, जलन और लाल चकत्ते जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लग जाती है, जिससे काफी लोग परेशान हो जाते हैं. कई लोग इसे आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और ज्यादा बढ़ने लग जाती है. कई बार यह फंगल इंफेक्शन, एलर्जी या स्किन इरिटेशन जैसी शुरूआती दिक्कत भी बन जाती है. अगर आप भी इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं. ये आपकी दिक्कत को तुरंत ठीक करने में मददगार भी हो सकता है. आइए आप जान लीजिए.

पैरों में खुजली से कैसे पाएं राहत?

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1. नारियल का तेल

अगर आप पैरों में खुजली से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप अपने पैरों में नारियल का तेल लगा सकते हैं. नारियल के तेल में प्राकृतिक एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण पाएं जाते हैं, तो जो पैरों की खुजली से आपको राहत दिलाते हैं. पैरों को अच्छी तरह धोकर ही आपको इसको लगाना है.

2. एलोवेरा जेल

आप अपने पैरों में एलोवेरा जेल को भी लगा सकते हैं. ये आपके बालों के साथ-साथ आपकी त्वचा के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. ताजा एलोवेरा जेल लगाना फायदेमंद आपकी त्वचा के लिए हो सकता है. त्वचा को ठंडक मिलती है और साथ ही साथ जलन और खुजली कम हो सकती है.

3. नीम का पेस्ट

अगर आप नीम का पेस्ट पैरों में लगाते हैं, तो खुजली और जलन जैसी दिक्कतों को ठीक कर सकते हैं. नीम को त्वचा के लिए प्राकृतिक औषधि के लिए माना जाता है. नीम की पत्तियों को पीसकर आपको इसका पेस्ट बनाकर पैरों में लगा लेना है.

4. ठंडी पट्टी

अगर आप बरसात के मौसम में खुजली और जलन से काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको ठंडी पट्टी का उपयोग करना ही चाहिए. ध्यान रखें कि बर्फ को सीधे त्वचा पर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए. 10 मिनट के लिए आप इसको लगा सकते हैं.

5. लोशन

आप अपने पैरों की जलन और खुजली को दूर करने के लिए लोशन का उपयोग कर सकते हैं. ये पैरों की जलन को कम करने में भी मददगार होता है. यह त्वचा को ठंडक देता है और खुजली कम करने में मदद करता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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