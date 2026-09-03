Janmashtami Wishes 2026: कान्हा की कृपा और खुशियों से भरे ये संदेश जीत लेंगे अपनों का दिल

Happy Janmashtami Wishes: त्योहार पर अपनों को शुभकामनाएं देना तो बनता ही है. जन्माष्टमी पर परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजें ये प्यारी शायरियां और मैसेज और दें दिल से बधाई.

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नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की. हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी 2026 (AI PHOTO)

जन्माष्टमी का त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है. इस खास दिन लोग अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली की कामना करते हैं. अगर आप भी इस जन्माष्टमी पर अपनों को दिल से निकले प्यारे संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहां दिए गए इन खूबसूरत मैसेज और शायरियों को शेयर कर सकते हैं. ये संदेश आपके करीबियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के साथ त्योहार की खुशी को भी दोगुना कर देंगे.

जन्माष्टमी शायरियां -1

नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की

हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की.

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी 2026

जन्माष्टमी शायरियां -2

माखन चोर, नंद किशोर

बांधी जिसने प्रीत की डोर

जय श्री कृष्ण,

जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.

जन्माष्टमी शायरियां -3

हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे।

हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे।।

हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी 2026

जन्माष्टमी शायरियां -4

राधा के प्रेम में रंगे कान्हा,

मुरली की धुन में बसा संसार,

आपके जीवन में खुशियां लाए

जन्माष्टमी का ये त्योहार.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं!

जन्माष्टमी शायरियां -5

नंद के घर खुशियां छाईं,

कान्हा के जन्म की बेला आई,

हर मन में भक्ति का रंग भर जाए,

आप सभी को जन्माष्टमी की बधाई.

जन्माष्टमी शायरियां -6

मुरली की मधुर तान सुनाए,

कान्हा हर दुख दूर भगाए,

आपके घर में सुख-समृद्धि आए,

जन्माष्टमी खुशियों से भर जाए.

जन्माष्टमी शायरियां -7

कान्हा की बंसी की मधुर आवाज,

ले आए जीवन में खुशियों का साज,

कृष्ण की कृपा बनी रहे हर पल,

दूर हों जीवन के सारे गम और मलाल.

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं!

जन्माष्टमी के खास शुभकामना संदेश

1. नटखट कान्हा आपके जीवन में हमेशा खुशियों के रंग भरें. आपके घर में सुख-शांति बनी रहे और परिवार का हर सदस्य स्वस्थ और खुश रहे. आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं.

2. भगवान श्रीकृष्ण की कृपा आपके जीवन से हर परेशानी दूर करे और सफलता की राह आसान बनाए. आपके जीवन में प्रेम, शांति और खुशहाली हमेशा बनी रहे. हैप्पी जन्माष्टमी 2026!

3. राधा-कृष्ण का प्रेम आपके रिश्तों में मिठास बनाए रखे और कान्हा का आशीर्वाद आपके परिवार पर हमेशा बना रहे. आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई.

4. जिस तरह कृष्ण ने मुश्किल समय में अर्जुन को सही दिशा दिखाई, उसी तरह कान्हा आपके जीवन में भी सही फैसले लेने की शक्ति दें. हर कदम पर आपको सफलता और खुशियां मिलें. शुभ जन्माष्टमी!

5. नंदलाल आपके घर में सुख और समृद्धि लेकर आएं. जीवन की सभी परेशानियां दूर हों और परिवार में प्रेम और खुशियों का माहौल बना रहे. जन्माष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.