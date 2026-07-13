प्रोटीन का पावरहाउस है जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड, दिनभर रहेंगे फुल एनर्जेटिक

Japanese Style Egg And Chicken Salad: अगर आप रोजाना अपनी डाइट में जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे मिल सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को हाई-प्रोटीन और हेल्दी मील माना जाता है.

वर्कआउट के बाद मसल्स रिकवरी और ग्रोथ के लिए ये फायदेमंद है.

सुबह नाश्ते या लंच में खाने से दिनभर एनर्जी शरीर में बनी रहेगी.

अंडा और चिकन होने के कारण शरीर को भरपूर प्रोटीन भी इससे मिलेगा

Japanese Style Egg And Chicken Salad: हेल्दी और हाई-प्रोटीन मील आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए. आपकी हेल्थ के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए, जो स्वादिष्ट होने के साथ लंबे समय तक पेट आपका भरा रख सके. अगर आप भी कुछ हेल्दी खाने की तलाश में हैं, तो आप जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें इसको प्रोटीन का पावरहाउस भी माना जाता है. यह सैलेड प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है. फिटनेस लवर्स, वेट लॉस करने वालों और ऑफिस जाने वालों के लिए ये एकदम बेस्ट माना जाता है. यह शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है और आपको फिट रखता है. आइए आपको बताते हैं.

जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड के फायदे

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को एड करती हैं, तो आपको 390 कैलोरी, 42 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 20 ग्राम फैट जरूर मिलता है. जिम जाने वाले लोग, वेट मैनेजमेंट करने वाले या हाई-प्रोटीन डाइट ले लेने वालों के लिए ये मील एकदम बेस्ट मानी जाती है. उबले चिकन और अंडे दोनों ही हाई क्वालिटी प्रोटीन के लिए अच्छा माना जाता है. अगर सुबह नाश्ते में इसे खाते हैं, तो पूरे दिन एक्टिव रहने में मदद मिल सकती है.

जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को बनाने का आसान तरीका

अगर आप जापानी स्टाइल एग एंड चिकन सैलेड को घर पर आसानी से बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चिकन के टुकड़ों में नमक और काली मिर्च लगा लेना है और फिर इसको पैन या एयर फ्रायर में हल्का सुनहरा होने तक के लिए रख देना है इसके बाद आपको अब एक बाउल में ग्रीक योगर्ट, मेयोनीज़, शहद, नींबू का रस, थोड़ा-सा दूध, नमक और काली मिर्च को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है. बाउल में उबले अंडे, खीरे के स्लाइस, उबला हुआ शकरकंद और पका हुआ चिकन आपको अलग-अलग करके रख देना है. चिली ऑयल, हरा धनिया, स्प्रिंग अनियन को आपको इसके ऊपर से गार्निश के लिए रख देना है. फ्रिज में अब आपको इसको रख देना है और फिर आप इसको खा सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.