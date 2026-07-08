बारिश में झड़ते बालों की समस्या को कम करने के लिए जावेद हबीब ने बताया आसान तरीका, हेयर में आ जाएगी शाइन

Hair Fall in Monsoon Home Remedy: अगर आप भी बारिश में झड़ते बालों से परेशान हैं, तो आइए आपको जावेद हबीब के कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 8, 2026, 2:00 PM IST
(Pic credit-AI)
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Hair Fall in Monsoon Home Remedy: बारिश का मौसम सभी को खूब पसंद होता है. इसके आते ही गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन ये अपने साथ-साथ कई तरह-तरह की दिक्कतों को साथ में ले आता है. बीमारियों से लेकर बालों के झड़ने और त्वचा से जुड़ी दिक्कत भी काफी ज्यादा होने लगती है. यह मौसम सबसे ज्यादा बालों के लिए कई परेशानियों को लेकर आता है. मानसून के दौरान हवा में बढ़ी नमी, पसीना, धूल और स्कैल्प पर जमा गंदगी की वजह से बाल कमजोर होने लग जाते हैं. कई सारी महंगी-महंगी चीजों को बालों में लगाने के बाद भी दिक्कतें ठीक होने का नाम तक नहीं लेती है. लोग महंगे शैंपू, सीरम और हेयर ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन कभी-कभी इन सभी चीजों को लगाने के बाद भी उस तरह का असर देखने के लिए नहीं मिलता है जैसा असर आपको घरेलू उपायों को यूज करके होगा. आज आपको हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के बताए एक घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं.

बारिश में झड़ते बालों की समस्या को कम करने के लिए क्या करें?

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1. हेयर एक्सपर्ट जावेद हबीब के अनुसार, बारिश के मौसम में बालों की सही देखभाल करना बेहद ही जरूरी होता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो बाल आपके खराब होगें ही ऐसे में आपको अपने बालों में दही और मुलेठी पाउडर से तैयार एक आसान घरेलू हेयर मास्क को लगा सकते हैं.

2. ये खास घरेलू हेयर मास्क आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है और साथ ही साथ यह नुस्खा स्कैल्प को पोषण देने, रूसी कम करने और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में भी मददगार साबित होता है. दही में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स स्कैल्प को पोषण देते है और मुलेठी पाउडर में ऐसे प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प को शांत रखने और बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.

3. इसको घर पर आसानी से बनाने के लिए आपको 3 से 4 बड़े चम्मच ताजा दही और 1 से 2 बड़े चम्मच मुलेठी पाउडर को लेना है और फिर इन चीजों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लेना है. इसको लगाने के लिए सबसे पहले बालों को अच्छी तरह सुलझा लेना है और फिर तैयार किए गए पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाना है. धीरे-धीरे पूरे बालों पर इसको लगाते जाना है.

4. आपको इसको अपने बालों में लगभग 30 से 40 मिनट तक लगाकर ऐसी छोड़ देना है और फिर इसके बाद किसी माइल्ड शैंपू से अपने बालों को अच्छे से धो देना है. रूखापन और खुजली की समस्या कम हो सकती है और साथ ही साथ आपके बालों के झड़ने की दिक्कतें भी कम हो सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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