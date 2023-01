Hindi Lifestyle

सर्दियों में पुराने जोड़ों का दर्द कर रहा है परेशान? लगाएं ये तेल

Joint pain in winter remedies in hindi: यदि आप जोड़ों के दर्द को दूर करना चाहते हैं इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जानते हैं इसके बारे में...

How can I stop joint pain in winter: सर्दियों में अक्सर लोगों का पुराना दर्द सामने आ जाता है. इस पुराने दर्द में जोड़ों का दर्द भी शामिल है ऐसे में बता दें कि जोड़ों के दर्द को दूर करने में यह तेल आपके बेहद काम आ सकते हैं. हमारे आसपास कुछ ऐसे तेल मौजूद हैं जो जोड़ों के दर्द को दूर करने में उपयोगी हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि जोड़ों के दर्द को दूर करने में कौन सा तेल आपके बेहद उपयोगी है. पढ़ते हैं आगे…

जोड़ों के दर्द को दूर करने के तेल

जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप अदरक के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. अदरक के तेल के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं जो न केवल जोड़ों के दर्द को दूर करने में उपयोगी है बल्कि मांसपेशियों में सूजन जकड़न और दर्द को दूर करने में भी आपके बेहद काम आ सकते हैं. अदरक का तेल न केवल दर्द से राहत दिला सकता है बल्कि जोड़ों की गति को बढ़ाने में भी बेहद उपयोगी है. जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए आप लैवंडर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह तेल एंटीइन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है. ऐसे में अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह सूजन को कम करने के साथ-साथ दर्द को दूर करने में भी उपयोगी है. लेमनग्रास ऑयल न केवल सूजन से राहत दिला सकता है बल्कि जोड़ों के दर्द को दूर करने में भी उपयोगी है. यदि इस तेल से मालिश की जाए तो जोड़ों की गतिशीलता को दूर किया जा सकता है.

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि सर्दियों में जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए कुछ तेल आपके बेहद काम आ सकते हैं. ऐसे में आप इन तेलों का इस्तेमाल सर्दियों में कर सकते हैं.