Juice Or Chai Ke Sath Dawai Ke Nuksan: अधिकतर लोग दवाई को पानी के साथ खाते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दवा को चाय या जूस के साथ खा लेते हैं. अगर आप भी यह काम करते हैं तो आपको बता दें कि यह आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक रिसर्च में भी ये साबित हो चुका है कि खट्टे फलों के साथ दवाईयों को लेना खतरनाक बताया है. ऐसे में आइए जानते हैं चाय या जूस के साथ दवाई क्यों नहीं खानी चाहिए और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं. Also Read - Latrine Problem While Eating Food: खाने के तुंरत बाद आपको भी आती है बार-बार पॉटी? आजमाएं ये उपाय

चाय के साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए दवा Also Read - साइलेंट किलर कही जाने वाली इस बड़ी बीमारी के शिकार होते हैं ये ब्लड ग्रुप वाले लोग, रहे संभलकर

आपको बता दें कि चाय में टैनिन होता है. जो दवाई के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करता है. इसके साथ ही चाय और कॉफी के साथ दवा लेने से इसका असर भी कम हो जाता है. खई बार तो दवाई कोई असर ही नहीं करती. Also Read - Zolgensma है दुनिया की सबसे महंगी दवा, 18 करोड़ से भी अधिक है दाम, जानें किस बीमारी का करता है इलाज

जूस के साथ क्यों नहीं लेनी चाहिए दवाई

जूस के साथ दवा लेने से रिकवरी की प्रक्रिया स्लो हो जाती है. खट्टे फलों के जूस दवा के असर को कम करते हैं. इसके साथ गी इससे एंटीबायोटिक्स का असर भी कम हो जाता है. जूस दवा को सोखने की क्षमता को कम कर देता है.