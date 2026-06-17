क्या आपने खाई है जंगल जलेबी? गांवों में मुफ्त मिलने वाली ये फली है विटामिन C का है खजाना, जानें अद्भुत फायदे

जंगल जलेबी एक ऐसा देसी फल है जो अपने अनोखे आकार, खट्टे-मीठे स्वाद और पोषक गुणों के लिए जाना जाता है. यह न सिर्फ स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में भी मदद करता है.

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जंगल जलेबी की फलियां जलेबी जैसी घुमावदार होती हैं और इनमें मीठा-खट्टा गूदा होता है

इसे विलायती इमली या मनीला इमली के नाम से भी जाना जाता है

इसमें विटामिन C समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं

यह पेड़ कम पानी में भी आसानी से बढ़ता है और पर्यावरण संरक्षण में सहायक है

प्रकृति ने हमें अनेक ऐसे पेड़-पौधे दिए हैं जो स्वाद और स्वास्थ्य दोनों का खजाना हैं, जंगल जलेबी भी उन्हीं में से एक है. इसे कई जगहों पर विलायती इमली या मनीला इमली भी कहा जाता है. इसका स्वाद हल्का मीठा और खट्टा होता है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है.

घुमावदार फलियां-

जंगल जलेबी का वैज्ञानिक नाम पिथेसेलोबियम डुल्से है. इसके पेड़ लगभग 15 से 20 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में आसानी से विकसित हो जाते हैं, यहीं कारण है कि यह भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलता है. इस पेड़ की सबसे बड़ी पहचान इसकी घुमावदार फलियां हैं, जो बिल्कुल जलेबी जैसी दिखाई देती हैं, जब फलियां पक जाती हैं तो उनका रंग बदल जाता है और उनके भीतर सफेद या गुलाबी रंग का मीठा-खट्टा गूदा निकलता है. यही हिस्सा खाने योग्य होता है.

सेहत रहती है अच्छी-

जंगल जलेबी केवल स्वाद में ही खास नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है, इसके फलों में विटामिन सी सहित कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके नियमित सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलती है और स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है.

ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसके फलों को सीधे कच्चा खाते हैं. इसके अलावा इससे स्वादिष्ट चटनी भी बनाई जाती है, जो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. कई जगहों पर इसे पारंपरिक व्यंजनों में भी शामिल किया जाता है. आज के समय में जब लोग महंगे और प्रोसेस्ड फूड की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में जंगल जलेबी जैसे प्राकृतिक फल एक अच्छा विकल्प है. यह स्वाद के साथ आपके सेहत का भी ख्याल रखती है. पर्यावरण की दृष्टि से भी जंगल जलेबी का पेड़ महत्वपूर्ण माना जाता है. यह कम पानी में भी अच्छी तरह बढ़ता है और मिट्टी के संरक्षण में मदद करता है. ( input-आईएएनएस)