Kabootar Bhagane Ke Gharelu Upay: पुराने समय में कबूतरों को काफी पसंद किया जाता है. उस समय में कबूतर ( Kabootar Bhagane Ke Upay) किसी संदेशवाहक के तौर पर काम में लाए जाते थे. साथ ही कबूतरों को शांति का प्रतीक भी माना जाता था. लेकिन अब समय बदल गया है. अब लोग कबूतरों (Kabootar Ko Kaise Bhagaye) को ज्यादा पसंद नहीं करते. इसके पीछे की वजह है कि कबूतर गंदगी काफी करते हैं. कई रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कबूतरों की वजह से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है. इसके साथ ही लोग कबूतरों के द्वारा फैलाई गई गंदगी से भी काफी परेशान रहते हैं. कबूतरों की बीट पूरे घर में बदबू फैला देती है. ऐसे में अगर आप भी कबूतरों और उनकी बीट से परेशान हैं तो हम आपके लिए कुछ टिप्स लाएं हैं जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं-

– कबूतरों को विंड चाइम्स और एल्यूमिनियम फॉयल से काफी डर लगता है. ऐसे में इनकी मदद से आप कबूतरों को भगा सकते हैं.

– कबूतरों को अपनी जगह पर ही बैठना पसंद होता है. इसलिए उनका ध्यान भटकाने के लिए हो सके तो उस जगह पर रोजाना पानी डालते रहें.

– किसी कपड़े के पाउच में लाल मिर्च, काली मिर्च, मिर्च या तेज मसालों के पावडर को मिक्स कर रेलिंग,खिड़की और बालकनी में रख सकते हैं.

– कबूतरों को सिरके और बेकिंग सोडा की खुशबू बिल्कुल पसंद नहीं होती. इनका मिक्सचर बना कर भी कबूतरों के आने वाली जगहों में छिड़कें.

– बालकनी और विंडो सिल पर शहद और गम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. चिपचिपे होने की वजह से इनसे भी कबूतर दूर भागते हैं.

– पानी, वाइन और दालचीनी की खुशबू भी कबूतरों को पसंद नहीं होती है. इस घोल का स्प्रे करने से भी कबूतर नहीं आते.