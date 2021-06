Kalonji Benefits After Pregnancy: भारतीय खाने में कई तरह के मसालों का इस्तेमाल किया जाता है. यह मसाले स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी काफी अच्छे होते हैं. इसी तरह का एक मसाला है कलौंजी. कलौंजी (Kalonji Ke Fayde) में आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटैशियम आदि पोषक तत्व व एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुणों से भरपूर होती है. कई समस्याओं का कलौंजी रामबाण इलाज है. आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में- Also Read - Kalonji Oil For Hair: अपने बालों को लंबा बनाने के लिए लगाएं कलौंजी ऑयल, ऐसे करें इसका इस्तेमाल

– कलौंजी के तेल से बालों में अच्छी तरह मसाज करें. 15 मिनट तक बालों को इसी तरह छोड़ दें. इससे बाल गिरने की समस्या दूर हो जाती है. Also Read - Hair Care Tips: गंजेपन की समस्या से पाना चाहते हैं छुटकारा, तो हफ्ते में दो बार लगाएं ये चीज़

– मोटापा कम करने के लिए कलौंजी काफी फायदेमंद साबित होती है. इसके लिए एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कलौंजी के बीजों में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर 2 दिनों तक धूप में सूखाएं. रोजाना सुबह खाली पेट 8-10 इन बीजों का सेवन करें. इसके अलावा गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू का रस, कलौंजी पाउडर व शहद मिलाकर दिन में 1-2 बार सेवन करें. Also Read - एक चम्मच कलौंजी रखेगी पूरे परिवार को फिट, जानें 6 बड़े फायदे

– कलौंजी के सेवन से शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. इसके लिए रोजाना 2-3 ग्राम कलौंजी के बीजों का सेवन करें. लगातार 3 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होंगे और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा.

– यह खून में विषाक्त पदार्थों को साफ करने का काम करता है. सुबह के समय खाली पेट इसका इस्तेमाल करना कहीं अधिक फायदेमंद होता है.

– डिलीवरी के बाद कमजोरी को कम दूर करने के लिए कलौंजी का सेवन करना चाहिए. साथ ही इसके सेवन से पीरियड्स के दौरान होने वाले असहनीय दर्द से भी छुटकारा मिलता है.