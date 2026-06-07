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सफेद बालों को घर पर ही नेचुरली काला बनाने के लिए कॉफी के साथ मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, नहीं पड़ेगी कहीं जाने की जरूरत

Natural Black Hair: अगर आप भी सफेद बालों की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ घरेलू उपायो के बारे में बताते हैं.

Written by: Ritika
Updated: June 7, 2026, 4:26 PM IST
(pic credit- AI)
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Natural Black Hair: आजकल कम उम्र में ही लोगों को सफेद बालों की दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं और ये आज के समय में बेहद ही आम बात हो गई है. खराब लाइफस्टाइल, तनाव, पोषण की कमी, प्रदूषण और केमिकल्स वाले हेयर प्रोडक्ट्स की वजह से अक्सर ये समस्या काफी ज्यादा होती है. लोग सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए हेयर डाई और कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे भी कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. मौजूद केमिकल्स लंबे समय तक बालों में रहने के कारण बालों को बुरी तरह से खराब और सफेद बना देते हैं. महंगी-महंगी चीजों को लगाने के बजाय आप घर पर रखी कुछ चीजों से बालों को काला रख सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

हेयर पैक बनाने के लिए सामग्री

और पढ़ें: गर्मी में बदबूदार स्कैल्प से छुटकारा पाने के लिए लगाएं इस 1 चीज का हेयर मास्क, मिलेगी गजब की ठंडक

अगर आप सफेद बालों को काला करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को लेकर है जैसे- 2 चम्मच कॉफी पाउडर, 1 चम्मच कलौंजी पाउडर, 2 बड़े चम्मच ताजा एलोवेरा जेल, 10-15 करी पत्ते, पानी इन चीजों को आपको लेना है. ये सभी चीजें आपको घर पर ही आसानी से मिल जाएगी. अब आपका पैक बनकर तैयार है.

हेयर पैक को लगाने का तरीका

अगर आप सफेद बालों को काला करने के लिए पैक को लगाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बालों को सुलझाना है और फिर पेस्ट को बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक अच्छे से लगाना है. सफेद बालों वाले हिस्सों में अच्छे से लगाना है. 1 घंटे तक आपको इसको बालों में अच्छे से लगाकर रखना है. 1 से 2 बार लगाएंगे तो गजब के असर दिख सकते हैं. इसको आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको बनाने में न आपको ज्यादा समय लगेगा न आपकी ज्यादा चीजें लगेंगी. इसको लगाने के बाद आपको 1 ही दिन में कमाल के असर नजर आने वाले हैं.

हेयर पैक लगाने के फायदे

अगर आप सफेद बालों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये पैक काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. बालों को बनाता है मजबूत, बालों में बढ़ाता है चमक, स्कैल्प को रखता है हेल्दी, केमिकल फ्री हेयर केयर ये फायदे आपको मिलते हैं. आपके बालों से जुड़ी दिक्कतों को ठीक रखने के लिए भी ये मददगार है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपने बालों से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले हेयर विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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