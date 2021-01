Kamala Harris dress: भारतीय मूल की कमला हैरिस ने बुधवार को अमेरिका की पहली महिला उप-राष्ट्रपति पद की शपथ ली. वह अमेरिका की पहली महिला और पहली एशियन मूल की उप-राष्ट्रपति बनी हैं. शपथ लेने के बाद उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘Ready to Serve’ यानी सेवा करने को तैयार. Also Read - US Vice President Kamla Harris के पति भी हैं खास, Twitter ने उन्हें बनाया @SecondGentleman

शपथ ग्रहण के दौरान कमला हैरिस ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी जो कि सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है. कमला हैरिस ने पर्पल कलर की ड्रेस के साथ लॉन्ग कोट पहना था. बता दें कि कमला हैरिस की इस ड्रेस को दो अश्वेत डिजाइनरों ने डिजाइन किया था. इसके साथ ही कमला हैरिस के पति डॉ. एमहॉफ ने इस दौरान राल्फ लॉरेन सूट पहना था. वहीं, शपथ ग्रहण के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने शपथ ग्रहण के दौरान गहरे नीले रंग का सूट और ओवरकोट पहना था.

शपथ ग्रहण के दौरान कमला हैरिस ने जो ड्रेस पहनी थी उसे क्रिस्टोफर जॉन रोजर्स और सर्जियो हडसन ने डिजाइन किया था. कमला हैरिस की इस ड्रेस की कीमत लाखों में आंकी जा रही है. बता दें कि कमला हैरिस से पहले पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा और बेयांस भी इनकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहन चुकी हैं.