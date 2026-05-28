हीटवेव से बचना है तो हाथों में लगाएं मेहंदी, Kareena Kapoor की न्यूट्रिशनिस्ट ने बताए गर्मी को मात देने के गजब के तरीके

गर्मी इन दिनों सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, जरा सी देर बाहर निकलने पर हाल बेहाल हो जाता है. पसीने से पूरा शरीर भीग जाता है और कहीं दिन में बाहर निकल जाओ तो चक्कर आने लगते हैं. पसीना, थकान, सिरदर्द और कमजोरी ने सभी को परेशान कर रखा है. ऐसे में करीना कपूर की फेमस न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने बिना AC-बिजली के घर पर ही गर्मी से ठंडक दिलाने वाले 3 पुराने देसी नुस्खे बताए हैं, जो शरीर को ठंडा रखने में आपकी मदद करेंगे. ये नुस्खे आसान, सस्ते और बहुत असरदार हैं.
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1. खस की जड़ें-
खस की या फिर वेटिवर की जड़ों के बारे में शायद आपने पहले न सुना हो, लेकिन ये गर्मी में शरीर को ठंडक पहुंचाने का काम करती हैं. Celebrity Nutritionist Rujuta Diwekar ने बताया कि पीने के पानी के बर्तन में दो या तीन वाला (वेटिवर की जड़ें) डालें, इससे शरीर को काफी आराम मिलेगा. वो बताती हैं कि ये जड़ें पानी में प्राकृतिक मिठास और ठंडक दोनों लाती हैं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक बार इस्तेमाल की गईं जड़ों का तीन दिनों तक फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और बाद में इन्हें नहाने के पानी में मिला सकते हैं.
इसके लिए 2-3 खस की जड़ें लें और उन्हें अपने पानी के मटके या जग में डाल दें, कुछ घंटे बाद पानी में हल्की मीठास और खुशबू आ जाएगी. यह पानी शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. रुजुता कहती हैं बचपन में हमारे घरों में यही किया जाता था. आजकल हम इसे भूल गए हैं. रुजुता ने यह भी बताया कि मुंहासे या रूसी से परेशान लोगों के लिए भी ये जड़ें काफी काम आती हैं. जड़ों का उपयोग करने से फायदा हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों को अक्सर सिरदर्द होता है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए.
उन्होंने बताया पुराने समय में, भारतीयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हाथ से चलने वाले पंखे भी वाला से बने होते थे और उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले पर्दे या कूलर के पीछे लगी घास भी वाला की जड़ों से ही बनती है. यह प्राकृतिक रूप से घर को ठंडा करती है और हवा में एक अच्छी खुशबू भी फैलाती है.
2. हाथों में लगाएं मेहंदी-
वैसे तो हम मेहंदी हाथों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन ये शरीर को अंदर से ठंडा रखने का काम भी करती है. ध्यान रहे ये महंदी नेचुरल होनी चाहिए न की केमिकल वाली. मेहंदी शरीर का तापमान कम करती है, मन को शांत रखती है और स्ट्रेस घटाती है, साथ ही हाथों की स्किन नरम और चमकदार हो जाती है. मेहंदी लगाना सिर्फ त्योहार का रिवाज नहीं, बल्कि गर्मी में शरीर को ठंडा करने का पुराना तरीका है.
3. मसालेदार छाछ-
ये बात तो हर किसी को पता है कि छाछ गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाती है. ऐसे में गर्मी के मौसम में छाछ का अच्छी मात्रा में सेवन करें. आप चाहें तो घर के दही से भी छाछ बना सकते हैं. उसमें थोड़ा नमक, हींग और जीरा पाउडर मिलाएं और इसे दिन में 2-3 बार पिएं, ये शरीर को ठंडक देती है, पाचन ठीक रखती है, पेट फूलना, भूख न लगना कम करती है, प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन B12 देती है और इसका असर त्वचा पर भी दिखता है.