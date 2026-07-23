Kargil Vijay Diwas: सैनिकों जैसी अनुशासित लाइफ और फिट रहने के लिए अपनाएं ये 5 डेली हैबिट्स, शरीर और दिमाग रहेगा मजबूत

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है. 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत और उनके बलिदानों को याद किया जाता है.

Written by: Ritika
Published: July 23, 2026, 1:16 PM IST
(Pic credit-AI)
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Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है. सिर्फ भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस और बलिदान को याद करने के साथ-साथ ये हमें अनुशासन, फिटनेस और खुद को कठिन समय में कैसे मजबूत रखा जाए ये भी संदेश देता है. सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में खुद को फिट और मजबूत रखना बिल्कुल नहीं भूलते हैं. खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत वो रखते ही है. उनकी लाइफस्टाइल हमें सिखाती है कि छोटी-छोटी अच्छी आदतें अपनाकर आप अपनी लाइफ और शरीर को लंबे समय तक के लिए मजबूत रख सकते हैं. आइए आज आपको इस खबर में बताते हैं कि कैसे आप उनकी डेली हैबिट्स को अपनाकर खुद को फिट रख सकते हैं.

सैनिकों की लाइफस्टाइल से अपनाएं ये 5 आदतें

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1. सुबह जल्दी उठना

भारतीय सेना के जवान दिन की शुरूआत हमेशा जल्दी उठने से ही करते हैं. जल्दी उठने से हमारा शरीर एकदम फिट रहता है और बीमारियां भी आस-पास नहीं भटकती हैं. शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बेहतर होती है और वो लोग योग, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं.

2. रोजाना एक्सरसाइज

अगर आप भी भारतीय सेना के जवानों की तरह खुद को हमेशा फिट और बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए. हर दिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक वॉक, रनिंग, योग, स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको करनी ही है.

3. हेल्दी और पौष्टिक खाना

आजकल लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल खान-पान को काफी ज्यादा अपना रहे हैं, लेकिन आपको बता दें ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी होता है. सेना के जवान जंक फूड खाने के बजाय खुद को फिट रखने के लिए दाल, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, साबुत अनाज और पर्याप्त प्रोटीन को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं.

4. अनुशासित लाइफस्टाइल

सैनिक के जीवन में समय काफी ज्यादा जरूरी होता है. समय पर उठना, समय पर खाना, समय पर काम करना और पर्याप्त आराम करना उनकी दिनचर्या का सबसे अहम हिस्सा होता है. अनुशासित लाइफस्टाइल को अपनाते हैं इसलिए वो एकदम फिट रहते हैं.

5. पर्याप्त नींद लें

सैनिक अपनी नींद और समय दोनों का खास ध्यान रखते हैं. अच्छी नींद शरीर की रिकवरी के लिए बेहद जरूरी है इसलिए हमेशा 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है, जिससे आपका शरीर एकदम मजबूत और फिट रह सकें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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