Also Read - karwa Chauth 2020 Mehendi Designs: इस साल करवा चौथ पर लगाएं ये स्पेशल मेहंदी डिजाइन्स

View this post on Instagram

Also Read - Karwa Chauth Sargi 2020: पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत, तो सरगी में जरूर शामिल करें ये चीजें

Stunning Girl in Gold! 🌟😍💛 #KanganaRanaut for her brother’s engagement in a Banarasi sari from Kashi. #Repost @stylebyami Choker: @amarisjewelsbyprernarajpal Make-up: @loveleen_makeupandhair Hair: @divya.naik25 Styling: @stylebyami, @shnoy09, @tanyamehta27