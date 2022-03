Kashmiri Pulao Recipe: हर कोई अपने दिन की शुरुआत हेल्दी और पौष्टिक करना चाहता है. यही कारण होता है कि लोग ब्रेकफास्ट (Breakfast Idea) में नई-नई तरह की डिश ट्राई करना शुरू कर देते हैं. यदि आप अपने परिवारवालों को नाश्ते में कुछ हेल्दी खिलाना चाहते हैं तो कश्मीरी पुलाव आपके बेहद काम आ सकता है. स्वाद में मीठा ये पुलाव सेहत के लिए भी बेहद पौष्टिक होता है. ऐसे में इसकी रेसिपी जाननी जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप घर पर रहकर कैसे कश्मीरी पुलाव (how to make pulao at home) बना सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Breakfast Ideas: बच्चों को खिलाएं साबूदाने से बनी ये टेस्टी रेसिपी, ब्रेकफास्ट बन जाएगा हेल्दी

कश्मीरी पुलाव जरूरी सामग्री-

चावल – 1 कप

दूध – 1 कप

ड्राई फ्रूट्स – 1/4 कप

क्रीम – 1/4 कप

जीरा – 1/2 टी स्पून

शुगर – 1/2 टी स्पून

नमक स्वादानुसार

घी – 1 टी स्पून

इलायची, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी स्टिक – 1 Also Read - Breakfast Ideas: 10 मिनट में बनाएं ओट्स के चीले, हेल्दी नाश्ते से करें अपने दिन की शुरुआत

कश्मीरी पुलाव बनाने की रेसिपी

सबसे पहले दूध में क्रीम, शुगर पाउडर और शुगर डालें और मिक्स करें.

अब एक पैन में घी डालें और जीरा, दालचीनी स्टिक, तेज पत्ता, लौंग इलायची डालें.

अब अच्छे से भून लें.

अब चावलों को अच्छे से धोएं और पैन में मिलाएं.

अब चावल वाले पैन में ऊपर बताया गया दूध का मिश्रण डालें. अब पानी डालें. चावलों को पकने दें.

अब बने चावलों में ड्राई फ्रूट्स मिलाएं और अच्छे से सर्व करें

नोट – ऊपर बताए गए बिंदुओं से पता चलता है कि कश्मीरी पुलाव सेहत के लिए बेहद उपोगी है लेकिन यदि इस लेख में दी गई सामग्री में से किसी भी चीज से आपको एलर्जी हो तो उसे अपनी डाइट में शामिल न करें. Also Read - Breakfast Recipe: ब्रेड और पनीर से 15 मिनट में बनाएं ये टेस्टी नाश्ता, जानें पूरी विधि