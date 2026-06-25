पहले हत्या, फिर इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट! शादी से पहले सामान्य दिखता व्यवहार, क्या कहती है साइकोलॉजी?

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस ने सभी लोगों को हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट, क्या कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करने के बाद भी बिल्कुल सामान्य रहे सकता है इस खबर में बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

Ketan Agrawal Murder Case: पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या ने सभी को हैरान कर दिया है. 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की हत्या उनकी ही मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर की. हत्या का शक होने पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी राजा रघुवंशी हत्या केस में भी यही हुआ था, जहां सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. मेरठ में नीले ड्रम वाला केस जहां मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग कई तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं कि हत्या के बाद सोशल मीडिया पर सिया ने भावुक पोस्ट डाला जैसे की कुछ हुआ ही न हो, क्या कोई व्यक्ति गंभीर अपराध करने के बाद भी बिल्कुल सामान्य दिखाई दे सकता है?

इस तरह के सवाल लोगों के मन में भी इसलिए उठ रहे हैं क्योकि ये पहला केस नहीं है, कई ऐसे आपराधिक मामलों देखे गए हैं, जहां पर आरोपी अपराध के बाद भी ऐसे सबके साथ रहता है जैसे कुछ हुआ ही न हो. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी सामान्य तरीके से जीता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि माने जैसे उसने कुछ किया ही न हो. मनोविज्ञान के विशेषज्ञों का इस पर ये मानना है कि किसी व्यक्ति का अपराध के बाद सामान्य दिखना कोई मामूली बात नहीं है इससे ये पता चलता है कि उसे अपराध का पछतावा नहीं है, इसके पीछे कई मानसिक और भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं.

केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद लोगों के मन में उठे कई सवाल

केतन अग्रवाल मर्डर केस के बाद लोगों के मन में कई तरह-तरह के सवाल उठ रहे हैं. घटना के बाद जो भी तस्वीरे, भावुक पोस्ट सामने आए, जिसके बाद लोगों को भी सब सब कुछ सामान्य लगा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराध में शामिल हो तो क्या वह सामान्य जीवन भी जी सकता है? अपराध करने के बाद इंसान का दिमाग कई तरह से काम करता है. कुछ लोग परिवार, समाज या प्रतिष्ठा के खिलाफ जाने से डरते हैं, जिस कारण वो खुद को अंदर ही अंदर बचाने के बारे में सोचते हैं. इंसान का दिमाग तनाव, डर और अपराध से कैसे बचा जाए, यही सोचता है.

केतन अग्रवाल मामले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या शादी से इंकार करना मुश्किल है और ये न करके किसी की जान ले लेना आसान रास्ता है? क्या इसके लिए परिवार को नहीं मना सकता? रिश्ता नहीं तोड़ सकता? सामाजिक बदनामी नहीं झेल सकता? इस पर डॉ. अर्चना शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट- साइकोलॉजी श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टिट्यूट दिल्ली के मुताबिक, जब भी किसी गंभीर अपराध का खुलासा हो जाता है, तो इंसान घटना के बाद सामान्य जीवन जीता नजर आता है. सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता है और साथ ही साथ कुछ मामलों में दुख या संवेदना भी व्यक्त करता नजर आता है. मनोविज्ञान में इस तरह की स्थिति को कई बार परसीव्ड एंट्रैपमेंट यानी खुद को परिस्थितियों में फंसा हुआ महसूस करने और उसके बाद अपनी छवि बचाने की कोशिश करना होता है. संकट की स्थिति में इंसान का व्यवहार हमेशा वैसा नहीं होता जैसा आम लोग लोगों का होता है.

गंभीर अपराध के बाद इंसान क्यों दिखता है सामान्य?

किसी गंभीर घटना से जुड़े व्यक्ति को लगातार दुखी, बेचैन या तनावग्रस्त दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कई लोग अत्यधिक तनाव की स्थिति में भी अपने जीवन को आम दिन की तरह जीते हैं और व्यवहार करते हैं. इसे मनोवैज्ञानिक ‘नॉर्मलसी प्रिजर्वेशन’ मानता है, जिसमें व्यक्ति को लग सकता है कि यदि वह सामान्य व्यवहार करेगा तो परिस्थितियां नियंत्रण में रहेगी. उसके आसपास के लोगों को उस पर शक नहीं होगा. कई बार यह तनाव से निपटने का भी एक तरीका होता है.

सोशल मीडिया पर दिखने वाली दुनिया

आज के समय में सोशल मीडिया पर अपनी असल जिंदगी को दिखाने की बजाय वो दिखाते हैं, जो वो है ही नहीं. कोई व्यक्ति अंदर से तनाव, अपराधबोध या भय महसूस कर रहा हो, फिर भी उसके सोशल मीडिया पोस्ट सामान्य ही रहते हैं. किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों को उसकी वास्तविक मानसिक स्थिति नहीं समझना चाहिए.

अपराधबोध हमेशा दिखाई देता है?

फिल्मों और असल जिंदगी में अपराध दोनों ही चीजें काफी ज्यादा अलग-अलग है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अपराधबोध, डर और तनाव हर व्यक्ति में अलग-अलग तरीके से नजर आता है. कुछ लोग अपने मन के अंदर की बातों को खुलकर दिखाते हैं, जबकि कुछ उन्हें दबाने या छिपाने की कोशिश करते हैं. केवल किसी के शांत या सामान्य दिखने के आधार पर उसकी मानसिक स्थिति नहीं पता लगाई जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर मनोवैज्ञानिक राय की सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है. इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या मामले पर कोई अंतिम निष्कर्ष देना नहीं है. केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है.