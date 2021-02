Khana Ke Baad Pani Pine Ke Nuksan: बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि क्या खाना खाने के बाद पानी पीना सही होता है? अगर आपकी भी यही आदत है तो आपको बता दें कि यह आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकता है. खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना आपके शरीर के लिए किसी जहर की तरह काम कर सकता है. ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पी सकते, लेकिन ध्यान रहे कि ज्यादा पानी ना पीएं. हम आपको खाने के तुरंत बाद पानी पीने से सेहत पर पड़ने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं- Also Read - Harmful Effects Of Reheated Or Stale Food: बासी या गर्म करके खाते हैं इन चीजों को? तो जान लें इससे होने वाले नुकसान

पाचन क्रिया पर पड़ता है बुरा असर- खाना खाने के बाद पानी पीने से पाचन करने वाले रस और एन्जाइम का सान्द्रण घट जाता है जो पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है. इसके अलावा इन एन्जाइम और पाचक रसों का क्षारीयकरण कम होने से शरीर में अम्लीय स्तर बढ़ जाता है जिससे हार्टबर्न या एसिडिटी जैसी समस्याएं हो जाती है.

नहीं मिलता पोषक तत्वों का लाभ- खाने के बाद पानी पीने से खाने को पेट से आंत तक जितने समय में जाना चाहिए, उससे कम समय में वह आंत तक पहुंच जाता है. जिससे शरीर को भोजन में मौजूद पोषक तत्वों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता.

बढ़ता है वजन- खाने के बाद पानी पीने से वजन बढ़ता है। ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाने के तुरंत बाद पानी पीने से बचें। खाने के बाद पानी पीने से खाना ठीक से पचता नहीं है और भोजन में मौजूद ग्लूकोज फैट में बदल जाता है।

एसिडिटी- खाने के तुरंत रबपाद पानी पीने से खाना पचने की जगह खराब होने लगता है जिससे गैस बनने लगता है. अगर आप तला और मसालेदार खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी भी हो जाती है. खाने के बीच पानी पीने से एसिडिटी और ज्यादा बढ़ जाती है.