खून साफ करना चाहते हैं तो खाएं ये फल और सब्जियां, चेहरे पर भी आएगा निखार

खून साफ करने के लिए कुछ फल और सब्जियां आपके बेहद काम आ सकते हैं. ऐसे में इन फलों के बारे में पता होना जरूरी है. जानते हैं इन फलों के बारे में...

What is a Good Blood Detox: अक्सर लोग खून साफ करने के लिए ना जानें कौन-कौन से तरीकों को अपनाते हैं. कुछ चिकित्सक सलाह लेते हैं तो कुछ अपनी डाइट में बदलाव करते हैं. इन लोगों को बता दें कि यदि फूड का सेवन किया जाए तो इससे खून को साफ (Khoon Saaf ke liye kya khayein) किया जा सकता है. ऐसे में इन फूड्स के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि यदि आप अपना खून साफ करना चाहते हैं तो किन फूड (Foods for Destox Blood) का सेवन कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

खून साफ करने के लिए क्या खाएं?

खून साफ करना चाहते हैं तो ऐसे मेरे क्रेनबेरी को अपनी डाइट में जोड़ सकते हैं. क्रेनबेरी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न केवल खून को साफ करने में उपयोगी हैं बल्कि बैक्टीरिया को लड़ने में भी बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं. यदि आप अपना खून साफ करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपनी डाइट में ब्लूबेरी को भी जोड़ सकते हैं. ब्लूबेरिज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो लिवर को डैमेज होने से बचा सकते हैं और आपके खून को भी साफ कर सकते हैं. खून साफ करने के लिए आप अपनी डाइट में सेब को भी जोड़ सकते हैं. सेब ना केवल सेहत के लिए उपयोगी साबित हो सकता है बल्कि इसके सेवन से ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल किया जा सकता है. खून साफ करने के लिए आप अपनी डाइट में चुकंदर को भी जोड़ सकते हैं. चुकंदर न केवल शरीर को डिटॉक्स करने में आपके काम आ सकता है बल्कि यह लिवर को डैमेज होने से भी बचा सकता है. इसके सेवन से खून को आसानी से साफ किया जा सकता है.