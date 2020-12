Kidney Stone: किडनी में छोटा सा स्टोन तो भी कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन जाता है. स्टोन की वजह से क्रोनिक किडनी रोग होने का आशंका रहता है. क्या आप जानते हैं कि शरीर में स्टोन किस वजह से बन जाते हैं? Also Read - Avoid These Thing For Kidney Stone: अगर आप हैं पथरी के मरीज तो इन चीजों का ना करें सेवन, सेहत के लिए रहेगा फायदेमंद

स्टोन बनने की वजह

डॉक्टर्स कहते हैं शरीर में पानी की कमी, पथरी का मुख्य कारण है. दरअसल, यूरिक एसिड (मूत्र का एक घटक) पतला करने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए होता है और ऐसा न होने पर मूत्र अधिक अम्लीय बन जाता है. यह अम्लीय गुर्दे की पथरी बनने का मुख्य कारण होता है.

ये स्टोन अगर शरीर में लंबे समय तक रहें तो गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं. इससे मूत्र में रुकावट उत्पन्न हो सकती है. अगर ये स्टोन मूत्रवाहिनी की ओर चले जाते हैं, तो इससे मूत्र नली के आसपास दर्द, मूत्र में रक्त, उल्टी और मितली, मूत्राशय में सफेद रक्त कोशिकाओं या मवाद होना, मूत्र की मात्रा में कमी, मूत्र करते समय जलन, बार-बार मूत्र की इच्छा होना, बुखार या ठंड लगना प्रमुख लक्षण उभरते हैं.

इसके अलावा अगर विटामिन-डी या कैल्शियम की खुराक लंबे समय तक ली जाए तो इससे शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है. जिससे गुर्दे की पथरी हो सकती है.

एक जगह बैठे रहने और मोटापे के अलावा, उच्च रक्तचाप और कैल्शियम का शरीर में अवशोषण कम होने से भी पथरी हो सकती है.

कैसे करें बचाव

– तरल पदार्थो का अधिक सेवन करें.

– पानी खूब पीएं.

– आहार में सोडियम कम करें.

क्या खाएं क्या नहीं

– ऑक्सलेट वाले खाद्य पदार्थो को सीमित करें. आमतौर पर चॉकलेट, बीट्स, नट्स, पालक, स्ट्रॉबेरी, चाय और गेहूं की चोकर में ऑक्सलेट अधिक पाया जाता है.

– पशु प्रोटीन कम खाएं. पशु प्रोटीन में अम्लीय पदार्थ अधिक होते हैं और यूरिक एसिड में वृद्धि होती है. उच्च यूरिक एसिड से पथरी बन सकती है.