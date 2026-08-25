बच्चों को लग गई है फोन की लत? इन आसान तरीकों से छुड़ाएं आदत

Kids Phone Addiction: बच्चों की फोन की लत उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक है. बच्चों को फोन की लत लग जाए, तो उसे छुड़ाने के लिए पैरेंट्स को ही मदद करनी होगी.

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जब बच्चा बार-बार फोन मांगता है, तो उसे डांटने या जबरदस्ती फोन छीनने के बजाय उसका ध्यान किसी दूसरी चीज की ओर लगाएं. (AI PHOTO

क्या आपका बच्चा भी बहुत फोन चलाता है और अगर आप फोन छीन लेते हैं, तो रोने लगता है? तो आपके लिए ये परेशानी की बात है. बच्चों को फोन की लत लग जाना उनकी हेल्थ पर काफी नेगेटिव इफेक्ट डालता है. बच्चे फिजिकल एक्टिविटी की जगह बस फोन तक सीमित हो जाएं, तो ये उनके दिमागी विकास पर भी असर डालता है. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अगर उनसे जबरदस्ती फोन छीन लिया जाए, तो वो रोने लगते हैं और फोन की जिद करने लगते हैं. फोन की लत छुड़वाने के लिए पैरेंट्स को भी फोन चलाने पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अपने मां-बाप और घर से ही सब सीखता है. बच्चे नादान होते हैं, इसलिए आपको फोन की लत छुड़वाने में उनकी मदद करनी होगी.

खुद मोबाइल का यूज़ कम करें

सबसे पहले बच्चा अपने घर से ही सीखता है, अगर आप बहुत समय तक फोन चलाते हैं, तो आपका बच्चा भी आपकी तरह फोन चलाना सीखेगा. इसके लिए पूरे परिवार को ध्यान रखना होगा कि बच्चों के सामने बहुत कम ही फोन का यूज़ करें. घर में एक समय तय कर दें, जब सब लोग साथ में बैठें पर फोन का बिल्कुल भी यूज़ न करें. खाते समय, सोने से पहले या फ्री टाइम में बच्चे के सामने फोन न चलाएं और बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दें, उनके साथ बातें करें, ताकि वह समझ सके कि फोन की दुनिया के अलावा भी परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में मजा आता है.

बच्चे का स्क्रीन टाइम तय करें

बच्चों की फोन की लत को सीधे खत्म करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर आप सीधे फोन छीन कर रख लेंगे, तो बच्चे रोना शुरू कर देंगे, चिड़चिड़े से हो जाएंगे, इसके लिए बच्चों को थोड़ा टाइम देना होगा. सबसे पहले आप उनका स्क्रीन टाइम फिक्स कर दें, ताकि वो बहुत ज्यादा टाइम तक फोन न चला सकें, 30 मिनट से 1 घंटे का समय आप रख सकते हैं. शुरुआत में थोड़ा-थोड़ा टाइम कम करें, फिर धीरे-धीरे टाइम को कम कर दें, इससे उनकी लत भी छूट जाएगी और वो रोएंगे भी नहीं. खाते या सोते टाइम बिल्कुल भी फोन नहीं देना चाहिए.

फोन की जगह दूसरी एक्टिविटी दें

सिर्फ मोबाइल बंद कर देना काफी नहीं है. बच्चे को ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखें, जिनमें उसका इंटरेस्ट बना रहे. ड्रॉइंग, पेंटिंग, पजल, बोर्ड गेम, आर्ट एंड क्राफ्ट और कहानी की किताबें इसके अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. इससे बच्चे का समय भी अच्छे से बीतेगा और उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी. बच्चों को रोज कुछ समय आउटडोर एक्टिविटी के लिए जरूर दें. उन्हें पार्क में खेलने, साइकिल चलाने, दौड़ने या क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें. फिजिकल एक्टिविटी से उनका ध्यान मोबाइल से हटेगा और वे ज्यादा एक्टिव भी रहेंगे.

परिवार के साथ समय बिताएं

बच्चे के साथ बातचीत करने के लिए रोज थोड़ा समय जरूर निकालें. उससे स्कूल, दोस्तों और उसकी पसंद-नापसंद के बारे में बात करें. वीकेंड पर परिवार के साथ घूमने, पिकनिक या किसी दूसरी आउटडोर एक्टिविटी का प्लान बना सकते हैं. इससे बच्चे को मोबाइल के अलावा भी कई चीजों में मजा आने लगेगा. अगर बच्चे को फोन देना जरूरी है, तो उसके यूज़ पर नजर रखना भी जरूरी है. फोन में पैरेंटल कंट्रोल का यूज़ करें और उम्र के हिसाब से ही कंटेंट उपलब्ध कराएं. ऐसे ऐप्स और वीडियो से बच्चों को दूर रखें, जो उनके लिए सही नहीं हैं. कोशिश करें कि स्क्रीन का यूज़ मनोरंजन के साथ-साथ कुछ सीखने के लिए भी हो.

फोन मांगने पर तुरंत डांटें नहीं

जब बच्चा बार-बार फोन मांगता है, तो उसे डांटने या जबरदस्ती फोन छीनने के बजाय उसका ध्यान किसी दूसरी चीज की ओर लगाएं. उसे कहानी सुनाएं, साथ में कोई गेम खेलें या कोई छोटी-सी क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू करें. धीरे-धीरे बच्चे को समझाएं कि हर समय फोन यूज़ करना जरूरी नहीं है. बच्चे की मोबाइल की आदत छुड़ाने में समय लग सकता है. इसलिए पैरेंट्स को धैर्य रखना होगा और खुद भी नियमों का पालन करना होगा. प्यार, बातचीत और एक अच्छी दिनचर्या की मदद से बच्चे को धीरे-धीरे फोन से दूर किया जा सकता है.