Also Read - बिकिनी में सयानी गुप्ता के बोल्ड पोज़, बॉडी का एक-एक कर्व मचाता है सनसनी

View this post on Instagram

“Juice is the secret of my energy ” …🤪😍❤️ I love juices… This is a mixed vegetable juice… Contains lauki, beetroot, palak, pudina, adrak, tomatoes, cucumber , nimbu and some sendha namak 😁 pretty much my whole fridge contents 🤣🤣🤣