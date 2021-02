Kiss Day Kab Manaya Jayega: वैलेंटाइन वीक की शुरूआत हो चुकी है. कपल्स हर रोज कोई न कोई डे मनाते नजर आ रहे हैं. बहरहाल, 12 फरवरी को किस डे (Kiss Day 2021) के रूप में मनाया जाता है. इस दिन कपल्स अपने प्यार का इजहार करने के लिए पार्टनर को किस करते हैं. किस डे (Kiss Day Kab Hai) को लेकर कपल्स के बीच काफी क्रेज देखा जाता है. किस डे (Girlfriend Ko Kare Is Tarah Kiss)आते ही सभी प्रेमियों के दिल की धड़कने बढ़ जाती हैं. हर प्रेमी-प्रेमिका अपने साथी को ‘किस’ करना चाहते हैं . कुछ लोगों को अपने पार्टनर को किस करने में हिचकिचाहट भी होती है. ऐसे में आज हम आपको किस करने के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें पढ़कर आपको अपने पार्टनर को किस करने में शर्म नहीं आएगी. आइए जानते हैं किस करने के फायदे (Kiss Karne Ke Fayde) Also Read - Happy Valentines Day: Watch how to kiss hard

– किस करने के दौरान शरीर में एड्रेनालिन नामक हार्मोन बनता है जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. यह पूरे शरीर में रक्तसंचार के लिए पंप होने में दिल की मदद करता है. इससे ब्लड प्रेशर कम करने और शरीर में रक्त संचार ठीक रखने में मदद मिलती है.

– किस करने से दांत मोती जैसे सफेद बनते हैं. किस के दौरान मुंह में बनने वाली लार दांतों से कैविटी को दूर करती है और बैक्टीरिया को खत्म करती है.

– किस करने से महिलाओं को काफी फायदा मिलता है. यह महिलाओं को ‘साइटोमेगालोवायरस’ से बचाने में मदद करती है जो गर्भावस्था में शिशु को जन्मजात अंधा बना सकता है.

– वजन कम करने के लिए किस काफी फायदेमंद होती है. लगभग एक मिनट की किस के दौरान दो से तीन कैलोरी बर्न होती है. इतना ही नहीं, इससे शरीर के मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाती है.

– किस करने से शरीर का तनाव दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.