Hindi Lifestyle

Kiss Day Kissing Has Amazing Health Benefits Know Here Celebrate This Special Day With Your Partner Like This

Kiss Day: किस करने से शरीर को मिलते हैं ये गजब के फायदे, इस खास दिन को पार्टनर के साथ ऐसे करें सेलिब्रेट

अक्सर हम किस सिर्फ प्यार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इससे सेहत को भी कुछ गजब के फायदे हो सकते हैं, आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदे.

Kiss Day 2026: कपल्स इन दिनों प्रेम से वैलेंटाइन वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में कल यानी 13 मार्च को Kiss Day के रूप में मानाया है. वैलेंटाइन वीक का ये सबसे रोमांटिक दिन माना जाता है, जहां कपल्स एक-दूसरे को किस करके प्यार जाहिर करते हैं और उन्हें स्पेशल फील कराते हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि किस सिर्फ प्यार का इजहार नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी शरीर और दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद है.

जी हां ये सुनने में भले ही आपको अटपटा लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है. कई रिसर्च बताती है कि एक अच्छा और पैशनेट भरा किस शरीर को कई हेल्थ बेनिफिट्स देता है, इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि हार्ट हेल्थ बी अच्छी रहती है, मूड बेहतर होता है और रिलेशनशिप भी मजबूत होता है.

किस करने से शरीर को मिलते हैं ये गजब के फायदे-

कई रिसर्च बताते हैं कि किस करने से शरीर को कुछ गजब के फायदे मिलते हैं, दरअसल में किस करने के दौरान हमारा शरीर कुछ केमिकल्स रिलीज करता है जिससे बॉडी को अच्छा महसूस होता है. मुख्य फायदे ये हैं:

स्ट्रेस होता है कम-

आजकल भागदौड़ भरी जिदंगी में स्ट्रेस हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है, जो कई बड़ी बीमारियों की वजह बनता है, लेकिम किस करने से स्ट्रेस कम होता है. किस करने से ब्रेन में ऑक्सीटोसिन (लव हॉर्मोन), डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये स्ट्रेस हॉर्मोन कोर्टिसोल को कम करते हैं, मतलब लंबे दिन के बाद एक किस तनाव को कम कर सकती है और मन को शांत कर सकती है

Add India.com as a Preferred Source

ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है-

कुछ रिसर्च कहती हैं कि किस करने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है. जब हम किस करते हैं तो ब्लड वेसल्स फैलते हैं, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है. एक स्टडी में पाया गया कि फिजिकल अफेक्शन जैसे किस से हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है और हेडेक भी कम होता है.

इम्यूनिटी बूस्ट होती है-

एक पैशनेट किस में 10 सेकंड में करीब 80 मिलियन बैक्टीरिया एक्सचेंज होते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. बॉडी को नए वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देते हैं.

पार्टनर संग बॉन्डिंग होती है मजबूत-

एक अच्छे किस से पार्टनर संग बॉन्डिंग मजबूत होती है. ऑक्सीटोसिन के चलते प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है. लंबे रिलेशनशिप में किस करना बहुत जरूरी है, ये रिलेशनशिप सैटिस्फैक्शन बढ़ाता है और साथ रहने की खुशी देता है.

मूड अच्छा होता है और सेल्फ-एस्टीम बढ़ती है-

किस के दौरान डोपामाइन रिलीज होता है, इससे खुशी मिलती है और कोर्टिसोल कम होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है. किस करने से आप खुद को और पार्टनर को ज्यादा प्यारा महसूस करते हैं.

कैलोरी बर्न होती है-

एक पैशनेट किस में 2-6 कैलोरी प्रति मिनट बर्न हो सकती है, ज्यादा पैशनेट किस से मेटाबॉलिज्म भी थोड़ा बूस्ट होता है.

Kiss Day को पार्टनर के साथ ऐसे सेलिब्रेट करें-

हालांकि अक्सर लोगों को लगता है कि Kiss Day पर सिर्फ किस करना काफी है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस दिन को आप और रोमांटिक और स्पेशल तरीके से मना सकते हैं. ऐसे में हम कुछ आसान और मजेदार आइडियाज लेकर आए हैं-

सरप्राइज किस दें –सुबह उठते ही या काम से लौटते ही एक अनएक्सपेक्टेड किस पार्टनर को दें, इससे उन्हें खुशी मिलेगी

रोमांटिक डेट प्लान करें – शाम को कैंडल लाइट डिनर प्लान करें या आप घर पर ही रेड रोज पेटल्स बिछाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं

किस गेम खेलें – किस चैलेंज जैसे गेम खेलें, एक-दूसरे को अलग-अलग स्टाइल में किस करें और हंसते-खेलते समय बिताएं

लव लेटर या नोट दें – एक छोटा नोट लिखें, जैसे -तेरा सुबह का किस मेरी सबसे प्यारी दवा है, इससे उन्हें अच्छा लगेगा

मूवी नाइट – रोमांटिक मूवी देखें और हर रोमांटिक सीन में किस करें.

आउटडोर टच – पार्क में वॉक करें, हाथ पकड़ें और सूरज ढलते वक्त एक स्पेशल किस करें

गिफ्ट के साथ सरप्राइज – चॉकलेट, परफ्यूम या फूल दें और कहें ये सब तेरे किस जितने मीठे नहीं, लेकिन तुझे खुशी देंगे

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें