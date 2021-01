Kiss Karne Ke Nuksan: किसी रिलेशनशिप में पार्टनर को किस (kiss karne ke nuksan in hindi) करना काफी आम होता है. किस करने से आप अपने प्यार का इजहार करते हैं. आपने किस करने के फायदों के बारे में तो कई बार पढ़ा होगा. लेकिन क्या कभी आपने किस (Kiss Karne Se Hoti Hain Bimariyan) करने के नुकसानों के बारे में पढ़ा है? आपको बता दें कि किस करने से आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में आज हम आपको किस (Side Effect of Kiss) करने से होने वाली बीमारियों के बारे में बताने जा रहे हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं. आइए जानते हैं- Also Read - अगर चाहते हैं लंबी उम्र तो अपने पार्टनर को कीजिए रेगुलर KISS

इंफैक्शन- किस करने से मुंह की लार एक-दूसरे के मुंह में चली जाती है जिससे इंफैक्शन फैलने का डर रहता है. किस करने से एक इंसान के शरीर की बीमारियां दूसरे के शरीर में आसानी से चली जाती है.

जुकाम- अगर आपको सर्दी या जुकाम है और ऐसे में आप जब अपने पार्टनर को किस करते हैं तो आपके शरीर के जर्म्स दूसरे इंसान के शरीर में भी चले जाते हैं. जिस कारण आपके पार्टनर को भी सर्दी-जुकाम हो जाता है.

छाले- किस करते समय जब एक व्यक्ति की मुंह की लार दूसरे के मुंह में चली जाती है. तो मुंह के बैक्टीरिया के फैलने का भी डर होता है. जिसके कारण होंठों और जीभ में छालों की समस्या हो जाती है.

मसूढ़े और दांतों में दर्द- अगर आपके पार्टनर को दांत या मसूढ़ों की कोई समस्या है तो किस करने से यह समस्या आपको भी हो सकती है. किस करने से मुंह के बैक्टीरिया फैल जाते हैं जिससे पार्टनर की दिक्कत आपको भी हो सकती हैं.

मेनिन्जाइटिस- मेनिन्जाइटिस के सबसे आम लक्षण सर दर्द तथा गर्दन की जकड़न के साथ-साथ बुखार आना है. यह समस्या वायरस, बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्मजीवों से संक्रमण के कारण हो सकती है. यह बैक्टीरिया किस करने से आसानी से फैल सकते हैं.