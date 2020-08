अगर आप प्रेगनेंसी कंफर्म करना चाहती हैं औऱ आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हैं तो आजकल मार्केट में कई तरह के प्रेग्रेंसी टेस्ट मिलते हैं जिनकी मदद से आप आसानी से घर बैठे प्रेग्रेंसी ये टेस्ट कर सकते हैं. ये टेस्ट आपको घर बैठे प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं, हालांकि ये टेस्ट एक बार में सही नहीं होते हैं ऐसे में आपको ये टेस्ट कई बार करना पड़ता है. Also Read - International Women's Day 2019: पीबडी लेकर आए दुनिया का पहला पेपर आधारित प्रेगनेंसी जांच किट- प्रेग आरएक्स

अगर आप भी घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट ले रही हैं तो ऐसे में आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है. ऐसे में आप प्रेग्रेंसी टेस्ट का सही पता कैसा लगा सकते हैं, आइए जानते हैं आपको इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है.

ऐस करें प्रेग्रेंसी किट का सही इस्तेमाल

1. अगर आप सही परिणाम चाहते हैं तो ऐसे में FMU (First Morning Urine) यानि सुबह जब आप वॉशरुम जाएं और पेशाब का टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल करें. दरअसल एचसीजी हार्मोन का स्तर शरीर से काफी ऊंचा होता है. सुबह का पहला यूरिन इस हार्मोन का सजेस्ट करता है. Also Read - Kim Kardashian did Pregnancy test on an Airplane| किम कर्दशियां ने हवाई जहाज़ में किया प्रेग्नेंसी टेस्ट

2. प्रेग्रेंसी टेस्ट करने से पहले आपको इस किट पर लिखे हर एक निर्देश को अच्छे से पढ़े ताकि आप हर चीजों को अच्छे से फॉलो करें. आपको छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है ताकि आपको सही परिणाम मिल सके. प्रेग्रेंसी टेस्ट करने से पहले सम जरुर लिखें ताकि आपको सही परिणां मिल सकें और टेस्ट के परिणाम को नोट कर सकें.

3. अगर आपका पीरियड्स मिस हो गया तो ऐसे में उसके एक हफ्ते बाद प्रेग्रेंसी टेस्ट लें, इस समय तक आपके शरीर में HCG की इतनी मात्रा होती है कि उसे यूरिन के जरिए किए जाने वाले टेस्ट से जांचा जा सकता है.

4. किसी भी प्रेग्रेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने से पहले उनकी एक्सपायरी डेट को जरुर देखे लें. डॉक्टरों की माने तो जब आप किट खोले तो उसके 10 घंटे के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें नहीं तो ये खराब हो जाता है.