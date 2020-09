इमली का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है और कुछ लोगों को ये इतनी पंसद होती है की वो कभी भी इसे खा सकते हैं. वैसे इमली तो आपने बचपन में भी खूब खाई होगी लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इमली खाने से आपकी सेहत अच्छी रहती है और ये कई तरह से आपके स्वास्थ के लिए फायदेमंद साबित होती है ऐसे में जाने इसके कुछ ऐसे फायदे जो आपको कर देंगे हैरान. Also Read - Benefits Of Tamarind: गर्मियों में रोजाना पीएं इमली का पानी, मोटापा हो जाएगा छू-मंतर

इमली खाने से इतने फायदे होते हैं जिनके बारे में जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे. इमली के औषधीय गुण तंत्रिका तंत्र में सुधार कर दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का कम करती है. इमली में स्वाद के साथ-साथ कई स्वास्थ्यवर्धक गुण भी पाए जाते हैं, विटामिन सी, ई और बी के अलावा इमली में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैंगनीज और फाइबर भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी शामिल हैं, जो मिलकर आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद पैकेज की तरह साबित होते हैं. Also Read - tamarind is beneficial for you in summer | गर्मियों में इस जड़ी-बूटी की सहायता से करें अपना बचाव

1. मोटापे के लिए अच्छी है इमली

इसली से आपके मोटापा कम होता है, इमली में जाइड्रोसिट्रिक नाम का एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर में बनने वाले फैट को कम करता है. इसके साथ ही इमली खाने से आप ओवरईटिंग करने से बचते है जो अपने आप में अच्छी बात है.

2. कैंसर के लिए फायदेमंद

कैंसर एक ऐसी बिमारी है जो हर किसी को परेशान कर जाती है, ऐसे में इससे बचाव के लिए आप इमली खा सकते हैं, इमली में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें टैरट्रिक एसिड होता है जो शरीर में कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं.

3. डायबिटीज के लिए फायेदमंद

डायबिटीज के मरीजों में इमली जरुर खाना चागिए, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को काफी हद तक कंट्रोल में रखता है. इसके साथ ही ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को एबजॉर्ब नहीं होने देता है जिस वजह से शुगर का लेवल हमेशा स्थिर बना रहता है. इसलिए आप दिन में इमली के जूस का सेवन एक बार कर सकते हैं.

4. लीवर के लिए फायेमंद

अगर आपका लीवर कमजोर है तो आप इमली खा सकते हैं, इमली दिल की बीमारियों को दूर रखने में बेहद कारगर साबित होती है. इसके अलावा ये आपके लीवर को भी फायदा पहुंचाती है और उसे स्वस्थ रखती है.

5. ब्लड प्रेशर में कामगार

इमली में आयरन और पोटेशियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है इससे रेड ब्लड सेल बनने में भी काफी मदद मिलती है.