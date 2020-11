सीताफल का मौसम आ चुका है और सर्दियों में लोग जमकर इसका लुफ्त उठाते हैं और इसको अपनी डाइट में शामिल करते हैं. जैसा की हमने बताया कि ये सर्दियों में मिलने वाला फल है और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित होता है. सीताफल खाने में जीतना टेस्टी होता है. उतना ही हेल्थ के लिए फायदेमंद. सीताफल ही नहीं बल्कि सीताफल पेड़ की छाल भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक मानी जाती है. Also Read - Custard Apple Superfood: सीताफल के होते हैं कई सारे स्वास्थ लाभ, बीमारियों से बचाने में करेगा मदद

सीताफल में कई सारे विटामिन सी पाया जाता है, जो आपकी इम्यूनिटि को बढ़ाता है. दरअसल नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा पाई जाती है. सीताफल में मौजूद विटामिन सी,विटामिन ए, पोटेशियम, मैगनीशियम, तांबा और फाइबर स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद माने जाते हैं. सीताफल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जासी जानलेवा बीमारी के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर इसमें कितने सारे गुण पाए जाते हैं.

1. मसूड़ा

अगर आफके दांतों या पिर मसूड़ों में तकलीफ है या फिर शिकायत है तो ऐसे में आप सीताफल का सेवन करें. सीताफल का सेवन करना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, इसके खाने से दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है.

2. एनीमिया

अगर आप एनीमिया से परेशान हैं तो ऐसे में आपके लिए सीताफल बहुत फायदेमंद साबित होगा. जी हां अगर आप डेली सीताफल का सेवन करने से एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है.

3. कोलेस्ट्रॉल

कोलेस्ट्रॉल कम करना भी सीताफल का बाएं हाथ का काम है. दरअसल कॉलेस्ट्राल के लेवल को नियंत्रित रखने के लिए डाइट में सीताफल को शामिल करें.

4.एनर्जी

सीताफल में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन के गुण पाए जाते हैं. जो आपको एनर्जी देने में मदद कर सकता है. कमजोरी को दूर करने और दर्द की समस्या से निजात दिलाने में लाभदायक है सीताफल का सेवन.

5. हार्ट

सीताफल में सोडियम और पोटेशियम के गुण भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके खून के बहाव यानि बल्ड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद कर सकता है. ऐसे में ये आपके हार्ट के लिए फायदेमंद होगा, ऐसे में आप इसक सेवन करें.