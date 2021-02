Know What Is Noni Fruit: क्या आपके कभी नोनी फल (Noni Fruit) के बारे में सुना है? अपने चमत्कारी फायदों से नोनी ने लोगों का ध्यान अपनी तरह खींचा है. नोनी के पत्तों का सेवन झारखंड, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में किया जाता है. नोनी के पत्तों में फ्लेवोनॉइड, प्रोटीन, सैपोनिन और टैनिन होते हैं. ये विटामिन-ए, विटामिन-बी, विटामिन-सी, विटामिन-डी और विटामिन-ई से भरपूर होते हैं. नोनी फल के नाम से पहचाना जाने वाला यह फल सेहत के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है

नोनी के पत्तों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं. आज हम आपको नोनी के पत्तों के रस के फायदों (Noni Fruit Benefits)के बारे में बताने जा रहे हैं.

याददाश्त संबंधी समस्याओं को करें दूर- याददाश्त जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए नोनी की पत्तियों का रस काफी फायदेमंद साबित होता है. नोनी की पत्तियों के रस के सेवन से द‍िमाग में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है.

लीवर को रखें सुरक्षित- नोनी के पत्तों का रस रोजाना पीने से लीवर संबंधी समस्याएं ठीक हो जाती है. यह लीवर को डैमेज होने से भी बचाता है.

स्किन की करें सुरक्षा- नोनी के पत्ते त्वचा पर सीधे इस्तेमाल के ल‍िए सुरक्षित हैं और त्वचा के लिए अल्ट्रावॉयलेट क‍िरणों से होने वाले नुकसान को कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं.

गठिया की समस्या करें ठीक- गठिया की समस्या को ठीक करने के लिए नोनी की पत्तियां काफी फाययदेमंद होती हैं. इसकी पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं.

नपुंसकता को करें ठीक- पुरुषों में नपुंसकता और स्त्र‍ियों में बांझपन की समस्या का हल भी है इस चमत्कारिक फल के पास. यह माहवारी संबंधी समस्याओं का भी निवारण करता है और पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण भी.