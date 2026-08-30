काली पड़ गई है लड्डू गोपाल की मूर्ति, जन्माष्टमी से पहले घरेलू चीजों से करें साफ

Laddu Gopal Cleaning Tips: क्या आपके लड्डू गोपाल की मूर्ति काली पड़ गई है या उसका रंग फीका हो गया है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप कुछ ही मिनटों में मूर्ति की चमक वापस ला सकते हैं.

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मूर्ति को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने, कठोर स्क्रबर या खुरदुरे ब्रश का यूज़ न करें

इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जाएगी. इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के श्रृंगार का भी खास महत्व होता है. ऐसे में अगर आपके घर में रखी लड्डू गोपाल की पुरानी मूर्ति काली पड़ गई है या उसकी चमक फीकी हो गई है, तो आप उसे घर पर ही आसानी से साफ कर सकते हैं. कई लोग पुरानी मूर्तियों की चमक वापस लाने के लिए बाजार में मिलने वाले महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप मूर्ति की सफाई कर सकते हैं और उसे पहले की तरह चमकदार बना सकते हैं.

पीतांबरी पाउडर से करें सफाई

पीतल और तांबे की पुरानी मूर्तियों की सफाई के लिए पीतांबरी पाउडर का यूज़ किया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में पाउडर लें और मूर्ति की सतह पर हल्के हाथों से लगाएं. अब साफ और मुलायम कपड़े या क्लीनिंग पैड की मदद से मूर्ति को धीरे-धीरे रगड़ें. करीब 3-4 मिनट तक सफाई करने के बाद मूर्ति को साफ पानी से धो लें और मुलायम कपड़े से अच्छी तरह सुखा दें. इससे मूर्ति का जिद्दी कालापन साफ हो जाएगा और मूर्ति पहले जैसी चमक जाएगी.

ब्रास क्लीनिंग लिक्विड भी आएगा काम

अगर पीतल की मूर्ति पर काफी ज्यादा कालापन जमा है, तो ब्रास क्लीनिंग के लिए यूज़ होने वाले लिक्विड की मदद ली जा सकती है. इसे सीधे मूर्ति पर लगाने के बजाय पहले प्रोडक्ट के इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ें. इसके लिए थोड़ी मात्रा में लिक्विड साफ कपड़े या रूई पर लेकर मूर्ति की सतह को धीरे-धीरे साफ करें. इसके बाद मूर्ति को साफ पानी से धोकर सूखे, मुलायम कपड़े से पोंछ दें. इससे बहुत आराम से मूर्ति नई जैसी बन जाएगी.

दही से तैयार करें आसान उबटन

पीतल-तांबे की मूर्तियों की सफाई के लिए कुछ लोग घर में मौजूद चीजों से उबटन भी तैयार करते हैं. इसके लिए दही में थोड़ी चीनी, अमचूर पाउडर, हल्दी और शहद मिलाकर पेस्ट तैयार किया जा सकता है. इसे मूर्ति पर हल्की परत के रूप में लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम कपड़े से धीरे-धीरे साफ करें और पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें. इस तरह के घरेलू पेस्ट को इस्तेमाल करने से पहले मूर्ति के छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर पैच टेस्ट कर लेना बेहतर है, खासकर अगर मूर्ति पर पॉलिश या दूसरी फिनिश लगी हो.

नींबू और नमक से हटाएं गंदगी

नींबू और नमक का यूज़ भी धातु की सतह से गंदगी हटाने के लिए किया जाता है. इसके लिए नींबू के रस में थोड़ी मात्रा में नमक मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे मूर्ति पर बहुत हल्के हाथों से लगाएं और कुछ देर बाद साफ पानी से धो दें. आखिर में मुलायम सूखे कपड़े से मूर्ति को अच्छी तरह पोंछ लें. ध्यान रखें कि मूर्ति को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने, कठोर स्क्रबर या खुरदुरे ब्रश का यूज़ न करें. इससे मूर्ति की सतह पर खरोंच आ सकती है. अगर मूर्ति पर पेंट, जड़ाऊ काम, ऑक्सीडाइज्ड फिनिश या नाजुक सजावट है, तो किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले सावधानी बरतें.