EnglishHindi

बड़े काम का है घर के आसपास दिखने वाला ये औषधीय पौधा, बुखार से लेकर जोड़ों के दर्द तक में आता है काम, जानें कैसे करें इस्तेमाल

आसपास मौजूद कई पौधे औषधीय गुणों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं. लामज्जक भी ऐसा ही एक पौधा है, जिसका उपयोग आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में बुखार, जोड़ों के दर्द और त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याओं में बताया गया है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 2, 2026, 4:11 PM IST
बड़े काम का है घर के आसपास दिखने वाला ये औषधीय पौधा, बुखार से लेकर जोड़ों के दर्द तक में आता है काम, जानें कैसे करें इस्तेमाल
  • लामज्जक एक बहुवर्षीय औषधीय पौधा है, जिसका पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल बताया गया है
  • इसका उपयोग बुखार, गाउट, रूमेटिज्म और शरीर के दर्द में किया जाता रहा है
  • लोक चिकित्सा में इसे कुछ त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जाता है
  • पौधे की सही पहचान और औषधीय इस्तेमाल के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना जरूरी है

हमारे आसपास कई ऐसे पौधे पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल सदियों से आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में अलग-अलग तरह से किया जाता रहा है. लामज्जक भी ऐसा ही एक औषधीय पौधा है. इसे पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में बुखार, गठिया, शरीर के दर्द और त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याओं के लिए उपयोगी माना गया है.

बुखार में होता है इस्तेमाल-

और पढ़ें: मोबाइल-लैपटॉप ने बढ़ा दी आंखों की परेशानी? आयुर्वेद के ये आसान उपाय दिला सकते हैं राहत

आयुष मंत्रालय ने नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि लामज्जक एक बहुवर्षीय जड़ी-बूटी है. इसका मतलब है कि यह एक बार उगने के बाद लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अनुकूल परिस्थितियों में साल-दर-साल बढ़ता रहता है. आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में लामज्जक का पारंपरिक उपयोग बुखार में किया जाता रहा है. इसे शरीर में बढ़ी गर्मी को संतुलित करने में सहायक माना जाता है. हालांकि, तेज या लगातार बुखार कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, इसलिए केवल किसी जड़ी-बूटी पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय जांच जरूरी है.

लामज्जक का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से गाउट (गठिया के एक प्रकार) और रूमेटिज्म जैसी स्थितियों में भी बताया जाता है. शरीर में दर्द या जोड़ों की तकलीफ के दौरान इसे लोक चिकित्सा में उपयोग किया जाता रहा है. लेकिन दर्द का कारण जानना जरूरी है, क्योंकि अलग-अलग समस्याओं का उपचार भी अलग होता है. लोक चिकित्सा में लामज्जक का उपयोग विभिन्न त्वचा संबंधी स्थितियों में भी किया जाता है. हालांकि त्वचा पर किसी भी पौधे या उसके लेप का इस्तेमाल सीधे करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है, संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में प्राकृतिक चीजें भी एलर्जी या जलन पैदा कर सकती हैं.

लामज्जक की रोपाई का बेल्ट समय-

उपलब्ध जानकारी के अनुसार लामज्जक की रोपाई का समय जून से जुलाई के बीच बताया गया है. हालांकि मौसम, मिट्टी और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए खेती के लिए स्थानीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहेगा. बता दें कि लामज्जक घास कुल से संबंधित पौधा है. इसकी पहचान और सही उपयोग के लिए जानकार व्यक्ति या विशेषज्ञ की मदद लेना बेहतर होता है, क्योंकि औषधीय पौधों की सही पहचान बहुत जरूरी है.

आसपास मौजूद कई पौधे औषधीय गुणों के लिए पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं. लामज्जक भी ऐसा ही एक पौधा है, जिसका उपयोग आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में बुखार, जोड़ों के दर्द और त्वचा से जुड़ी कुछ समस्याओं में बताया गया है.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.