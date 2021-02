Laptop Cause Male Infertility: कोरोना महामारी के चलते वर्क फ्रॉम होम का चलन काफी बढ़ गया है. इस दौरान सभी कंपनियों ने ऑफिस आने के बजाय वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) को बढ़ावा दिया. ऐसे में लोगों ने भी घंटों तक लैपटॉप में काम किया. कंपनियों ने यहर कदम कोरोना महामारी को रोकने के लिए उठाया. लेकिन आपको बता दें कि घंटों लैपटॉप (Laptop Cause Male Infertility) में बैठकर काम करना आपकी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है. लैपटॉप पर काम करना खास तौर पर पुरुषों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है. इसका सीधा असर पुरुषों की फर्टिलिटी पर पड़ रहा है. मेडिकल जरनल ‘Fertility and Sterility’ में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है. Also Read - Papaya Seeds Benefits: पपीते का बीज फेंके नहीं, ऐसे करें इस्तेमाल, होंगे गजब के फायदे

मेडिकल न्यूज टुडे की एक रिपोर्ट की मानें तो गोद में लैपटॉप को रखकर काम करने से इसका असर पुरुषों की फर्टिलिटी ( Male Infertility) पर पड़ रहा है. दरअसल, लैपटॉप से निकलने वाली हीट पुरुषों के टेस्‍ट‍िकल के तापमान को बढ़ाती हैं जिससे स्‍पर्म की क्‍वालिटी खराब होने लगती है और इससे बाद फर्टिलिटी में प्रॉब्‍लम शुरू होने लगती हैं. वैज्ञानिकों की कहना है कि अगर घुटनों को आपस में सटाकर थाई के ऊपर लैपटॉप पैड रखें और उसके उपर लैपटॉप रखें तो भी आप इसके रेडिएशन में आ सकते हैं.

ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमेशा टेबसल पर लैपटॉप को रखकर ही काम करें लेकिन अगर ऐसा संभव ना हो पाए तो अपने दोनों घुटनों को सटाकर इसके उपर लैपटॉप पैड और लैपटॉप रखकर काम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहें कि आप इस पोजीशन में आधे घंटे से ज्यादा ना बैठे. बता दें कि यह रिसर्च स्‍टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्‍यूयॉर्क की टीम ने की है.