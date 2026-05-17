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Lauki Or Tori Which Is Best To Provide More Nutrition To The Body In Summer

लौकी या तोरी गर्मियों में शरीर को अधिक पोषण देने के लिए क्या है बेस्ट? अधिकतर लोग नहीं जानते जवाब

Lauki Or Tori Which Is Best In Summer: गर्मियों में लौकी या तोरी क्या खाने से शरीर को मिलेगा पोषण इस खबर में बताते हैं.

Lauki Or Tori Which Is Best In Summer: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर में कई तरह की समस्या होने लग जाती है, जो कई बीमारियों की वजह होती है. अगर आपने ठीक से खान-पान का ध्यान नहीं रखा, तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है. बढ़ता तापमान शरीर से पानी और जरूरी पोषक तत्व की कमी को तेजी से बढ़ा देता है. ऐसे में लोग अपनी डाइट में ऐसी सब्जियों को शामिल करें, जो आपके शरीर को कई बीमारियों से बचा सके. रसोई में गर्मियों के दौरान कई सारी सब्जियां बनती हैं, उनमें से एक है, लौकी और तोरी जिसको अधिकतर लोग कम खाना पसंद करते हैं, लेकिन के दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. अब सवाल ये है कि शरीर को ज्यादा पोषण देने के मामले में कौन बेस्ट है अधिक लोगों को इसका सही जवाब नहीं पता होगा, आइए आपको इस खबर में बताते हैं.

लौकी या तोरी गर्मियों में शरीर को अधिक पोषण देने के लिए क्या है बेस्ट?

लौकी में कितना क्या-क्या मिलता है?

अगर लौकी में पोषण की बात करें, तो लौकी में 14-15 कैलोरी, 90-96% पानी, 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1.2 ग्राम फाइबर, 0.5-0.7 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम वसा, 10-12 मिलीग्राम विटामिन सी, 150-170 मिलीग्राम पोटेशियम और 20-25 मिलीग्राम कैल्शियम ये सब पाया जाता है.

लौकी खाने के फायदे

अगर आप लौकी नहीं खाते हैं, तो आज से ही खाना शुरू कर दें ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये आसानी से पच जाता है और साथ ही एसिडिटी से छुटकारा दिलाकर आपके पेट को साफ रखता है. नींद को बेहतर बनाने के साथ-साथ आपके बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी ये मददगार साबित होता है. लौकी में विटामिन सी, पोटेशियम और आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों के लिए भी फायदेमंद है.

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तोरी में कितना क्या-क्या मिलता है?

अगर तोरी की बात की जाए तो उसमें आपको 100 ग्राम तोरी में 18-20 कैलोरी, 93-95% पानी, 3.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.5 ग्राम फाइबर, 0.5 ग्राम प्रोटीन, 0.1 ग्राम वसा, 15-20 मिलीग्राम विटामिन सी, 0.3-0.5 ग्राम आयरन और 20-30 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है.

तोरी खाने के फायदे

तोरी आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको खाने से आपको कई सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं. तोरी में फाइबर और विटामिन सी की अच्छी मात्रा पाई जाती है. पाचन से जुड़ी समस्या को दूर करता है. इसको खाने से आपका वजन भी कम होता है. शरीर को हाइड्रेट और ठंडा रखता है.

दोनों में से क्या है बेस्ट?

लौकी और तोरी दोनों ही आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. शरीर को ठंडक रखती है और काफी ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर भी होती है. समर में दोनों की आपकी हेल्थ के लिए बेस्ट हैं.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी सेहत से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

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