Leave Wheat And Eat These 3 Types Of Flour In Diabetes Then See The Wonders

Diabetes: गेहूं छोड़िए डायबिटीज में खाइए ये 3 तरह का आटा, फिर देखिए कमाल

Which Chapati Atta is Best for Diabetes: डायबिटीज को कम करना है तो गेहूं का आटो छोड़ दीजिए और इसकी जगह आप नीचे बताए जा रहे आटे की रोटियां खाइए.

Which Chapati Atta is Best for Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो भारत में तेजी से फैल रही है. युवा से लेकर बुजुर्ग तक इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं. यह एक ऐसी बीमारी है, जिसकी होने की वजह हमारी लाइफस्टाइल है. अनियमित खानपान और जीवनशैली के कारण छोटी उम्र में ही अब लोग मधुमेह की चपेट में आ रहे हैं. अगर आप अपने खानपान में सुधार कर सकते हैं, तो डायबिटीज को होने से रोक सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आपको डायबिटीज है और आपने अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारी तो आपका ब्लड शुगर लेवल बिगड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में कई अन्य बीमारियां भी आपको चपेट में ले सकती हैं. अगर आपको डायबिटीज है और आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो गेहूं का आटा खाना छोड़ दीजिए और उसकी जगह इन आटा की रोटियां खाइए. यहां हम आपको बता रहे हैं कि डायबिटीज के मरीजों को कौन-कौन से आटे की रोटियां खानी चाहिए.

डायबिटीज के मरीज इन तीन आटे की रोटियां खाइए

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको गेहूं की रोटियां खानी या तो कम कर देनी चाहिए या फिर छोड़ देनी चाहिए. आप गेहूं की जगह राजगिरा जिसे रामदाना और अमरंथ भी कहा जाता है, इसकी रोटियां खा सकते हैं. राजगिरा आटा (Rajgira/Amaranth Flour) सेहत के लिए अच्छा होता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए खासतौर पर लाभकारी है. राजगिरा के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होता है. इसलिए यह आटा शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. आप इस आटे का दलिया भी बना सकते हैं.

डायबिटीज के मरीज रागी आटा (Ragi Flour) का सेवन कर सकते हैं. इस आटे को मंडुवे का आटा भी कहते हैं. मंडुवे (mandua ka atta) सेहत के लिए लाभकारी है. डायबिटीज के मरीज अगर इस आटा का सेव करते हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है. आप इस आटे का हलुवा और लड्डू भी बना सकते हैं. रागी के साथ ही डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में जौ के आटे को भी शामिल कर सकते हैं. जौ आटा (Barley Flour) सेहत के लिए बेहद लाभकारी है. यह आटा डायबिटीज के रोगियों का ब्लड शुगर लेवल कम करता है और वजन कंट्रोल भी रखता है. इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियन के साथ प्रोटीन भी होता है.

