सर्दियों में लगाएं गुलाब के फूल से बना ये लिप बाम, घर पर आसानी से बनाएं

यदि आप सर्दियों में फटे होंठों की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में बता दें कि इस समस्या को दूर करने के लिए आप लिप बाम तैयार कर सकते हैं. जानते हैं इसे बनाने की विधि...

सर्दियों में होंठों की देखभाल करना बेहद ही जरूरी होता है. ऐसे में बता दें कि यदि आप ड्राई लिप्स की समस्या से परेशान हैं तो घर पर रहकर आसान तरीकों से लिप बाम तैयार (How to make lip balm) कर सकते हैं और सर्दी-सर्दी इसका फायदा उठा सकते हैं. ऐसे में आपको लिप बाम बनाने की विधि के बारे में पता होना जरूरी है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप घर पर रहकर कैसे लिप बाम (Lip Balm in Hindi) तैयार कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

कैसे करें लिप बाम तैयार

इसे बनाने के लिए आपके पास गुलाब के फूल और नारियल के तेल का होना जरूरी है. अब आप दो गुलाब के फूलों की पत्तियों को पीसकर मिश्रण तैयार करें. अब बने मिश्रण में नारियल के तेल की दो चम्मच मिक्स करें. मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक बॉक्स में स्टोर कर लें. इसके बाद मिश्रण को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज में रखें. जब पूरी तरह से मिश्रण से जम जाए तब उसे फ्रिज से निकालें. आप इसका इस्तेमाल दिन में 4 से 5 बार अपने होंठों पर कर सकते हैं. ऐसा करने से न केवल होठों को ठंडक मिलेगी बल्कि ड्राई होठों की समस्या से भी राहत मिल सकती है. ध्यान रहे कि आप जब भी इस मिश्रण का इस्तेमाल करें तो डिब्बे को अच्छी तरह से बंद कर दें, जिससे कि नमी अंदर ना जा सके. वरना लिप बाम खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. बता दें कि गुलाब की पत्तियां होंठों को पिंक करने में मदद कर सकती हैं. इससे अलग नारियल तेल के अंदर एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो होंठों को किसी भी तरह के इंफेक्शन से बचाव करने में उपयोगी हैं.