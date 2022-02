Immune-Boosting Foods: जब से देश में कोरोना महामारी ने दस्तक दी है तभी से डॉक्टर इस महामारी से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त बनाने की सलाह दे रहे हैं. ऐसे में लोग अपनी दिनचर्या में जरूरी व्यायाम (Exercise for Immunity), इम्यून बूस्टर फूड्स और ना जाने क्या-क्या जोड़ रहे हैं. ऐसे में हम भी आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आए हैं जिन्हें यदि डाइट में जोड़ा जाए तो इम्यूनिटी को मजबूत (Immunity Diet) बनाया जा सकता है. जानते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और वैलनेस एक्सपर्ट वरुण कत्याल से…Also Read - Omicron in India: विशेषज्ञ बोले - देश में जल्द खत्म होगी तीसरी लहर, साथ ही दी यह हिदायत

1 – पपीता

पपीते के अंदर विटामिन सी पाया जाता है जो न केवल पाचन तंत्र को तंदुरुस्त बनाने में उपयोगी है बल्कि पपीते के अंदर पाए जाने वाले पोटेशियम, विटामिन बी और फोलेट बॉडी को कई समस्याओं से दूर भी रख सकते हैं. यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में (How To Boost Immunity) उपयोगी हो सकता है.

2 – बादाम

बादाम की तासीर गर्म होती है, वहीं बदाम के अंदर विटामिन ई मौजूद होता है, जो न केवल इम्यून सिस्टम को तंदुरुस्त बनाने में मददगार साबित हो सकता है बल्कि बादाम को डाइट में जोड़ने से शरीर की कई समस्याएं भी दूर हो सकती हैं.

3 – दही

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में दही आपके बेहद मदद कर सकती हैं. बता दें कि दही के अंदर विटामिन डी मौजूद होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपके काम आ सकता है. लेकिन ध्यान रहे मार्केट से मिलने वाला फ्लेवर्ड दही आप अपनी डाइट में ना जोड़ें.

4 – पालक

पालक के अंदर विटामिन सी पाया जाता है. साथ ही इसमें beta-carotene और एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं. ऐसे में यदि पालक को डाइट में जोड़ा जाए तो इम्यून सिस्टम को मजबूती मिल सकती है. आप पालक को अपनी डाइट में साग के रूप में या पालक के जूस के रूप में जोड़ सकते हैं.

5 – आंवला

आंवले के अंदर विटामिन सी पाया जाता है. ऐसे में यदि व्यक्ति अपनी डाइट में आंवले को जोड़ता है तो इससे इम्यूनिटी को मजबूती मिल सकती है. आप अपनी डाइट में आंवले का मुरब्बा, आंवले की चटनी, आंवले का जूस आदि के रूप में जोड़ सकते हैं.

नोट – इम्यूनिटी को बढ़ाने में इस लेख में दी गई कुछ चीज में बेहद उपयोगी हैं. लेकिन सेहत से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त रोगी इन चीजों को बिना डॉक्टर की सलाह के ना जोड़ें.