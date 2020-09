लॅान्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को वक्त देना ही सबकुछ नहीं होता है इसके अलावा आपको दूर रहकर भी एक दूसरे के इमोशन को समझा होगा साथ ही बेहतर कम्युनिकेशन भी बहुत जरुरी है ताकि आप एक दूसरे की बातों को समझे और ये तभी मुमकिन होगा जब आप बातचीत करेंगे और हर बात शेयर करेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को विश्वास और अपनेपन की जरूरत होती है, ऐसे में आपको कई सारी चीजों का खास ध्यान रखना होता है. Also Read - how to bring ex-girlfriend back in your life? | अगर लाना चाहते हैं अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड को अपनी ज़िन्दगी में वापस, तो अपनाएं ये नुस्खें

कोरोना की वजह से कई लोग इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और जाहिर सी बात है की इस बुरे दौर में हर कोई अपने अपने तरीके से परशान है ऐसे में यही वक्त है की आप अपने रिश्तों को अच्छे से मजबूत बनाएं. तो चलिए जानते हैं आप कैसे दूर रहकर भी अपने पार्टनर का साथ दे सकती हैं और अपने रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं. Also Read - benefits of not having a girlfriend in your life | क्या है गर्लफ्रेंड न होने के सबसे बड़े फायदे?

1. एक दूसरे से करें बात

हमारी जिंदगी में हर कोई काम और बाकि चीजों में व्यस्त रहता है और बाकि चीजों के लिए समय नहीं निकाल पाता है, ऐसे में कोरोना दौर में आपके पास मौका है की आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहकर अपने कम्यूनिकेशन गैप पर काम करें. आप दोनों मैसेज के जरिए या फोन के जरिए एक दूसरे के साथ समय बिताएं, ताकि किसी को अकेलापन ना लगे, आप साथ में एक दूसरे की परेशानी का हल निकालें.

2. वीडियो कॉल का प्रयोग करें

वैसे तो आजकल कई सारी चीजें आ गई है जिसकी जरिए आप घंटो एक दूसरे से बात करते हैं. लेकिन वीडियो कॉल से आप एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं. आप वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरी की खाना बनाने में मदद करें साथ ही ऑनलाइन ज्वाइन करके फिल्म देखें, एक समय तय करके हमेशा एक दूसरे से बातें करें.

3. फोटो शेयर करते रहें

आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हुए भी अपने पार्टनर के प्रति प्यार की फीलिंग को एक्सप्रेस कर उसे नयापन दें. आज अगर दोस्तों के साथ कही जा रहे हैं या कुछ खास पहना है कुछ बनाया है तो अपने पार्टनर के साथ फोटो शेयर करें. इससे उन्हें लगेगा की आप उन्हें याद करती हैं औऱ हर पल मिस करती है.

4. एक दूसरे को करें सरप्राइज

एक दूसरे के साथ आप भले ही ज्यादा वक्त ना बिता पा रहे हों लेकिन आप चाहें तो एक दूसरे का सरप्राइज कर सकते हैं. आप अपने पार्टर के पास जा सकते हैं या फिर उन्हें फूल,चॉक्लेट जैसी चीजों भेंजे और तोहफे भेंजे. पार्टनर के साथ छुट्टी प्लान करने से आपको साथ में समय बिताने का मौका भी मिलेगा.