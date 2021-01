Luke Warm Oil For Hairs: सर्दियों का मौसम बालों के लिए चुनौतिपूर्ण होता है. इस मौसम में बालों की एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत होती है. ऐसे में इस मौसम में बाल झड़ना या डैंड्रफ होना आम बात है. महिलाएं इन समस्याओं से बचने के लिए कई उपाय अपनाती है लेकिन फिर भी इस समस्या के छुटकारा नहीं मिल पाता. ऐसे में सर्दियों के मौसम में गुनगुना तेल आपको मदद दे सकता है. यूं तो तेल लगाना बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है लेकिन गुनगुना तेल (Luke Warm Oil For Hairs) ज्यादा फायदे पहुंचाता है. आइए जानते हैं बालों में गुनगुना तेल लगाने के फायदे- Also Read - Crack Heels Nuskhe: सिर्फ 1 ही दिन में ठीक हो जाएगी फटी एड़ियों की समस्या, आजमाएं ये DIY फुट मास्‍क

– बालों में शैंपू करने से पहले भी हफ्ते में एक या दो बार तेल लगा सकते हैं. हालांकि बालों को धोने के बाद तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बालों में धूल और मिट्टी की समस्या हो सकती है.

– नियमित तेल लगाने से स्कैल्प में रुसी और खुजली की समस्या दूर हो जाती है. तेल में नीम की पत्तियां डालकर गर्म कर लें और नहाने से पहले इसे स्कैल्प पर लगाएं. इससे रूसी से छुटकारा मिलता है.

– रात में सोने से पहले अपने बालों और स्कैल्प में अच्छी तरह गुनगुना तेल लगाना चाहिए. अगली सुबह पानी से बालों को धो लेना चाहिए.

– रात में सोने से पहले बालों में तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करने से अच्छी नींद आती है.

– बालों में तेल लगाने से, बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोका जा सकता है, इससे बालों की जड़ मजबूत होती है.