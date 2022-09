Beautiful hindu goddess names for baby girl: नवरात्रि पर यदि आप अपनी लड़की को मां का आशीर्वाद प्राप्त करवाना चाहते हैं तो ऐसे में देवियों के कुछ नाम (Baby Girls Name) अपनी लड़की को तोहफे के रूप में दे सकते हैं. अब सवाल ये है कि मां के कौन-से नाम आप रख सकते हैं तो आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप देवियों के कौन-से नाम (Baby names in hindi) रख सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - मां दुर्गा के नाम पर लड़कियों के नाम: नवरात्रि पर दें अपनी लड़की को तोहफा, मां से जुड़ें ये 45 नाम भर देंगे झोली

Baby girl names in hindu modern