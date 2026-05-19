By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आखिर कैसे 59 की उम्र में भी इतनी यंग दिखती हैं Madhuri Dixit? जानें उनका ब्यूटी सीक्रेट
Madhuri Dixit skin care routine: माधुरी दीक्षित भले ही 59 साल की हो गई हों, लेकिन आज भी उनकी स्किन 22 साल की एक्ट्रेसेस की तरह ग्लो करती हैं, ऐसे में आज हम आपको उनकी ग्लोइंग स्किन का राज बताएंगे कि आखिर Madhuri Dixit कैसे इतना ग्लो करती हैं.
Madhuri Dixit skin care routine: बॉलीवुड की धक-धक गर्ल को भला कौन नहीं जानता है, लोग भारत में ही नहीं विदेश में भी इनकी एक्टिंग और डांस के दीवाने हैं. इतना ही 59 साल की उम्र में भी Madhuri Dixit इतनी खूबसूरत और जवान दिखती हैं कि उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर वो ऐसा क्या लगाती हैं, जिससे इस उम्र में भी उनकी स्किन ग्लो करती है.
उनकी चमकती त्वचा को देखकर हर किसी को लगता होगा कि वो महंगे क्रीम या ट्रीटमेंट लेती होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो इन सभी का इस्तेमाल नहीं करती हैं, बल्कि कुछ आसान चीजों से इस ग्लो को बरकरार रखती हैं. अब इन चीजों का खुलासा खुद Madhuri Dixit ने किया है. उन्होंने अपने यूट्यूब वीडियो में सुबह-शाम का स्किन केयर रूटीन बताया है. आइए जानते हैं कि वो चेहरे पर क्या-क्या लगाती हैं?
सुबह का स्किन केयर रूटीन (Morning Routine)-
पहले जान लेते हैं कि आखिर Madhuri Dixit सुबह उठकर सबसे पहले क्या लगाती हैं? सबसे पहले वो अपने चेहरे को अच्छे से साफ करती हैं. हल्का और अच्छा क्लींजर इस्तेमाल करती हैं जो गंदगी और ऑयल को निकाल देता है, लेकिन स्किन को सूखा न रखें.
टोनर – गुलाब जल (Rose Water Toner)-
माधुरी गुलाब जल बहुत पसंद करती हैं, इसके लिअ कॉटन में थोड़ा गुलाब जल लेकर चेहरे पर लगाती हैं, ये स्किन को तरोताजा करता है और पोर्स को साफ रखता है.
विटामिन C सीरम (Vitamin C Serum)-
विटामिन C सीरम भी उनके स्किन केयर रूटीन में शामिल है. डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन कम करने और ब्राइट स्किन के लिए विटामिन C बहुत जरूरी है, इसकी कुछ बूंदें लगाकर अच्छे से मसाज करें.
मॉइश्चराइजर (Moisturiser)-
माधुरी Moisturiser का यूज भी करती हैं, आप भी अपनी स्किन टाइप के हिसाब से हल्का या क्रीमी मॉइश्चराइजर चुन सकते हैं. स्किन को नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है.
सनस्क्रीन (Sunscreen) –
अक्सर लोग Sunscreen लगाना भूल जाते हैं, जो की बेहद जरूरी है, बाहर निकलने से पहले अच्छा SPF वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं, माधुरी कहती हैं सनस्क्रीन कभी मत भूलें, ये स्किन को जवां रखने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है.
रात का स्किन केयर रूटीन (Night Routine)-
माधुरी अपने स्किन केर रूटीन का खास ख्याल रखती हैं, वो मेकअप और दिन भर की गंदगी क्लींजिंग बाम या माइल्ड क्लींजर से अच्छे से हटाती हैं, फिर माइसेलर वॉटर या फिर से क्लींजर लगाती हैं. इसके बाद टोनर (गुलाब जल), विटामिन C सीरम, मॉइश्चराइजर, आंखों के नीचे अंडर आई क्रीम और होठों पर लिप बाम लगाती हैं.
स्किन ग्लोइंग रखने की आसान टिप्स –
- रोज खूब सारा पानी पिएं, कम से कम 8-10 गिलास
- हेल्दी खाना खाएं, डाइट में ज्यादा फल, सब्जियां, कम ऑयल और कम शुगर रखें
- नैचुरल फेस पैक लगाएं, जिसमें दही + शहद, एलोवेरा, या बेसन + नींबू + शहद का पैक कभी-कभी लगाएं
- रोज एक्सरसाइज या डांस करें
- अच्छी नींद लें और स्ट्रेस कम रखें