इन फेस क्रीम में मिला मरकरी और लेड! किडनी-नर्व्स तक को हो सकता है गंभीर नुकसान, आज ही छोड़ें

एमएफडीए ने तीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है, लैब जांच में इनमें मरकरी और लेड जैसी भारी धातुएं तय सीमा से अधिक पाई गईं, जो लंबे समय में त्वचा, किडनी और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: July 6, 2026, 4:26 PM IST
इन फेस क्रीम में मिला मरकरी और लेड! किडनी-नर्व्स तक को हो सकता है गंभीर नुकसान, आज ही छोड़ें
  • एमएफडीए ने गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की है
  • लैब जांच में इन प्रोडक्ट्स में मरकरी और लेड की तय सीमा से अधिक मात्रा पाई गई
  • लंबे समय तक इस्तेमाल से किडनी, नर्वस सिस्टम और त्वचा को गंभीर नुकसान हो सकता है
  • प्रशासन ने बिक्री रोकने और उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही कॉस्मेटिक खरीदने की सलाह दी है

महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (एमएफडीए) ने तीन कॉस्मेटिक उत्पादों के इस्तेमाल के खिलाफ सार्वजनिक चेतावनी जारी की है. लैब टेस्ट में इनमें मरकरी और लेड की खतरनाक रूप से ज्यादा मात्रा पाई गई, जिससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चिंता पैदा हो गई है. रेगुलेटर ने गोरी ब्यूटी क्रीम, फेस फ्रेश गोल्ड (ब्यूटी क्रीम + ब्यूटी सीरम) और गोल्डन स्टार ब्यूटी क्रीम को घटिया क्वालिटी का बताया है. जांच में पता चला कि इन प्रोडक्ट्स में तय सीमा से ज्यादा भारी धातुएं पाई गईं.

इन हिस्सों को पहुंचा सकता है नुकसान-

एमएफडीए ने चेतावनी दी है कि इन कॉस्मेटिक्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करने से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है, जैसे कि किडनी, नर्वस सिस्टम और स्किन को नुकसान पहुंचना. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, खरीद या वितरण बंद कर दें.

जांच में यह भी पाया गया कि ये प्रोडक्ट्स जरूरी लेबलिंग नियमों का पालन नहीं करते थे, रेगुलेटर के अनुसार, इन कॉस्मेटिक्स पर बनाने वाली कंपनी का नाम और पता, बैच नंबर, बनने की तारीख और एक्सपायरी डेट जैसी जरूरी जानकारी नहीं थी, जिससे इनकी असलियत और सुरक्षा को लेकर और चिंताएं बढ़ गईं.

तुंरत लगाना करें बंद-

इसके जवाब में, एमएफडीए ने पूरे महाराष्ट्र में रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे इन पहचाने गए प्रोडक्ट्स की बिक्री और स्टॉक रखना तुरंत बंद कर दें, बिजनेस करने वालों को एफडीए को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें बाजार से वापस मंगाए गए प्रोडक्ट्स की मात्रा और उनके पास बचे स्टॉक की जानकारी हो.

प्रशासन ने ग्राहकों से अपील की है कि वे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें और खरीदने से पहले ध्यान से जांच लें कि पैकेजिंग पर प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मौजूद है. एमएफडीए ने जनता से फिर अपील की है कि वे बिना जांचे-परखे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल न करें और बाजार में मिलने वाले किसी भी संदिग्ध या बिना लेबल वाले ब्यूटी प्रोडक्ट की जानकारी अधिकारियों को दें. महाराष्ट्र फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एमएफडीए) राज्य की मुख्य रेगुलेटरी संस्था है जो भोजन, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, क्वालिटी और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है. (आईएएनएस-input)

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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