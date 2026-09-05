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वीकेंड लंच में चावल के आटे से बनाएं 5 तरह की टेस्टी डिशेज, मजा हो जाएगा दोगुना

Rice Flour Recipes: वीकेंड पर चावल के आटे से बनाएं 5 तरह की टेस्टी चीजें. जो खाने में भी काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

Written by: Ritika
Published: September 5, 2026, 12:54 PM IST
वीकेंड लंच में चावल के आटे से बनाएं 5 तरह की टेस्टी डिशेज, मजा हो जाएगा दोगुना

Rice Flour Recipes: वीकेंड आते ही अक्सर लोगों के मन में कुछ न कुछ टेस्टी और चटपटा सा खाने का मन करता ही है, इसलिए वो तरह-तरह की चीजों को बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. रोज के खाने से थोड़ा अलग अगर बन जाए, तो बात ही कुछ और हो जाती है. हर बार चावल, दाल, रोटी और सब्जी बनाकर अगर आप भी बोर हो चुके हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप इस वीकेंड पर चावल के आटे से टेस्टी-टेस्टी सी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. इसके आटे से बनी डिश खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और खाने में अलग नजर आती है. चावल का आटा सिर्फ इडली या डोसा से बनाना ही नहीं होता है, इससे आप तरह-तरह की चीजों को आप बना सकते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कौन-कौन सी 5 चीजों को बना सकते हैं.

चावल के आटे से बनाएं 5 तरह की टेस्टी डिशेज

1. चावल के आटे का चीला

वीकेंड पर आप चावल के आटे का चीला को बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसमें बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और स्वादानुसार नमक को मिलाकर आप बना सकते हैं.

2. चावल के आटे की क्रिस्पी रोटी

चावल के आटे की क्रिस्पी रोटी को भी आप बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसमें धीरे-धीरे गर्म पानी डालकर आटा तैयार करें. तवे को गर्म करके रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें.

3. चावल के आटे की मसाला पकौड़ी

अगर आप चावल के आटे से कुछ टेस्टी चीजों को बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप चावल के आटे की मसाला पकौड़ी को भी बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. कड़ाही में तेल गर्म करें और मिश्रण की छोटी-छोटी पकौड़ियों को बना सकते हैं.

4. चावल के आटे से बनाएं इडियप्पम

चावल के आटे से इडियप्पम को भी आप बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. नारियल की चटनी, वेजिटेबल स्टू या हल्की मसालेदार ग्रेवी के साथ में भी इसको आप खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी है.

5. चावल के आटे का ढोकला

चावल के आटे का ढोकला भी बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. तैयार होने के बाद ढोकले को टुकड़ों में काटें और ऊपर से राई, करी पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा तड़का डालें। इसे हरी चटनी के साथ इसको चटकारे लेकर खा सकते हैं.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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