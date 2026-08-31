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जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए घर पर बनाएं सुंदर झूला

Laddu Gopal Jhula: क्या आप भी जन्माष्टमी पर अपने हाथों से लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सा झूला बनाने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो इसके लिए आपको बाजार से महंगा झूला खरीदने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप अपने कान्हा के लिए प्यारा सा झूला तैयार कर सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 31, 2026, 10:48 AM IST
Laddu Gopal Jhula
घर पर तैयार किया गया छोटा सा झूला जन्माष्टमी की सजावट का खास हिस्सा बन सकता है और आपके लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी और सुंदर नजर आएगा (AI PHOTO)

इस साल 4 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस खास दिन भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उनकी झांकी भी निकाली जाती है. जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाने की भी खास परंपरा है. कुछ लोग इस मौके पर बाजार से खूबसूरत झूला खरीदकर लाते हैं, जबकि कई लोग अपने कान्हा के लिए घर पर ही अपने हाथों से झूला तैयार करते हैं. अगर आपको भी लड्डू गोपाल के लिए घर पर झूला बनाना है, लेकिन तरीका नहीं पता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको कुछ आसान चीजों की मदद से घर पर सुंदर झूला बनाने का तरीका बताएंगे. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी और हाथों से बनाए इस झूले से लड्डू गोपाल का श्रृंगार और भी खास लग सकता है.

किन चीजों की पड़ेगी जरूरत-

  • दो गमले
  • पीवीसी पाइप की 3 डंडियां
  • एक मिट्टी का सकोरा
  • मजबूत रस्सी
  • गोटा और सजावटी लेस
  • मोती की लड़ियां
  • रंगीन या मखमली कपड़ा
  • छोटे कृत्रिम फूल
  • स्क्रूड्राइवर
  • रेत
  • ग्लू या फेविकोल
  • ऐसे तैयार करें लड्डू गोपाल का झूला

तैयार करें झूला

सबसे पहले दो मजबूत गमले लें और उनमें रेत भर दें. इससे गमले अपनी जगह पर मजबूती से टिके रहेंगे और झूले का ढांचा हिलने की संभावना कम होगी. अब पीवीसी पाइप को गोटा या सजावटी लेस से अच्छी तरह लपेट दें. इससे पाइप देखने में सुंदर लगेंगे और झूले को आकर्षक लुक मिलेगा. दोनों गमलों में एक-एक पीवीसी पाइप को मजबूती से लगा दें. इसके बाद तीसरे पाइप को दोनों खड़े पाइप के ऊपरी सिरों से जोड़कर बांध दें. इससे झूले का ऊपर वाला फ्रेम तैयार हो जाएगा. मिट्टी के सकोरे को कुछ देर पानी में भिगोकर रखें. ऐसा करने से उसमें छेद करना थोड़ा आसान होता है. अब स्क्रूड्राइवर की मदद से सकोरे में चार छोटे छेद करें. ध्यान रखें कि यह काम सावधानी से करें, ताकि सकोरा टूटे नहीं.

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सकोरे को लटकाएं

चारों छेदों में मजबूत रस्सी बांधें और रस्सियों को ऊपर लगे पीवीसी पाइप से सुरक्षित तरीके से जोड़ दें. सकोरा अच्छी तरह बैलेंस है या नहीं, यह जरूर जांच लें. अब सकोरे को सुंदर कपड़े या मखमल से ढक दें. इसके किनारों पर गोटा, लेस और मोती लगाकर इसे सजाएं. गमलों और पीवीसी पाइप पर भी गोटा और फूल लगाकर सजावट की जा सकती है. एक मजबूत धागे में मोती पिरोकर उसे सकोरे के सामने की तरफ बांध दें. इस डोरी की मदद से आप झूले को आसानी से धीरे-धीरे हिला सकती हैं. आखिर में पीवीसी पाइप के आसपास फूल, गोटा और मोरपंख जैसी सजावटी चीजें लगा दें. आपका सुंदर और आकर्षक झूला तैयार है. जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को इसमें विराजमान कराकर प्यार से झूला झुलाएं.

ऐसे सजाएं लड्डू गोपाल का झूला

अगर आपने झूला तैयार कर लिया है, तो उसकी सजावट पर भी थोड़ा ध्यान दें. झूले पर मखमल या साटन का कपड़ा बिछाकर एक छोटा सा पलंग या गद्दा रखा जा सकता है. इसके चारों तरफ फूलों की पंखुड़ियां सजाएं और पास में छोटे दीपक जलाएं. झूले के फ्रेम को सजाने के लिए रंग-बिरंगी लाइट्स, फूलों की लड़ियां, मोती और गोटे का यूज़ किया जा सकता है. झूले के सामने सुंदर सी रंगोली बनाने से पूरा सेटअप और भी खूबसूरत दिखाई देगा. आप चाहें तो झूले में एक छोटी सजावटी जंजीर भी लगा सकती हैं और उस पर फूल लपेटकर इसे आकर्षक बना सकती हैं. आखिर में कान्हा को नए वस्त्र, मुकुट, मोरपंख और आभूषण पहनाकर झूले में विराजमान करें. इस तरह घर पर तैयार किया गया छोटा सा झूला जन्माष्टमी की सजावट का खास हिस्सा बन सकता है और आपके लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी और सुंदर नजर आएगा.

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About the Author

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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