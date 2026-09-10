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देसी घी से बनाएं होममेड मॉइश्चराइजर, स्किन को मिलेंगे ये कमाल के फायदे

Homemade Moisturizer: दादी-नानी के समय से चला आ रहा यह घरेलू मॉइश्चराइजर एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, तो बाजार से मॉइश्चराइजर खरीदना भूल जाएंगे. इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसे लगाने से स्किन को गजब के फायदे मिलते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 10, 2026, 4:40 PM IST
Homemade Moisturizer
देसी घी त्वचा को सॉफ्ट महसूस कराने और रूखेपन को कम करने में मदद करता है

आपने अपनी दादी-नानी को कभी मॉइश्चराइजर लगाते हुए देखा है? नहीं ना. क्योंकि वे बाजार से मॉइश्चराइजर नहीं खरीदती थीं, बल्कि घर पर ही देसी तरीके से तैयार करती थीं. आप भी इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. देसी घी में ऐसे कई गुण पाए जाते हैं, जो आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देने में मदद कर सकते हैं. इसे लगाने से त्वचा मुलायम और मॉइश्चराइज नजर आती है. पहले के समय में भला किसी ने मॉइश्चराइजर का नाम कहां सुना होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपकी दादी-नानी की स्किन कितनी ग्लो करती थी. इसलिए चेहरे पर निखार के लिए महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि सही देखभाल भी जरूरी है. ग्लोइंग स्किन को लेकर आपने तरह-तरह के विज्ञापन देखे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट से आपको मनचाहा रिजल्ट मिल जाए. इसलिए आपको स्किन केयर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है. आप अपनी स्किन की देखभाल देसी घी से भी कर सकते हैं. आइए अब जान लेते हैं कि आप घर पर देसी घी से नेचुरल मॉइश्चराइजर कैसे बना सकते हैं.

घर पर ऐसे बनाएं घी का मॉइश्चराइजर

इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. करीब 2 से 3 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी लें. इसके साथ ठंडा या बर्फ जैसा ठंडा पानी और एक साफ तांबे या पीतल का बर्तन ले सकते हैं.

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स्टेप 1: घी बर्तन में डालें

सबसे पहले तांबे या पीतल की कटोरी या थाली में देसी घी डालें. ध्यान रखें कि बर्तन अच्छी तरह साफ और सूखा हुआ हो.

स्टेप 2: थोड़ा ठंडा पानी डालें

अब घी में थोड़ी मात्रा में ठंडा पानी डालें. पानी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे बाद में निकालना भी होगा.

स्टेप 3: घी को अच्छी तरह फेंटें

अब किसी साफ चम्मच, गिलास या उपयुक्त बर्तन की मदद से घी को लगातार गोल-गोल दिशा में फेंटना शुरू करें. कुछ देर तक फेंटने के बाद घी का टेक्सचर बदलने लगेगा.

स्टेप 4: पानी निकालकर दोबारा डालें

जब पानी मटमैला नजर आने लगे तो उसे निकाल दें. इसके बाद फिर से थोड़ा ठंडा पानी डालकर घी को फेंटें. यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है.

स्टेप 5: क्रीमी टेक्सचर आने तक प्रक्रिया दोहराएं

आपको घी को तब तक फेंटना है, जब तक इसका रंग हल्का और टेक्सचर मुलायम, हल्का व क्रीमी न हो जाए. तैयार मिश्रण सामान्य घी की तुलना में काफी अलग दिखाई देगा.

स्किन के लिए कैसे फायदेमंद होता है?

देसी घी त्वचा को सॉफ्ट महसूस कराने और रूखेपन को कम करने में मदद करता है. खासकर जिन लोगों की स्किन ड्राई रहती है, उनके लिए यह एक पारंपरिक घरेलू विकल्प माना जाता है. घी से तैयार यह क्रीमी मिश्रण त्वचा पर लगाने के बाद उसे नरम और मॉइश्चराइज्ड महसूस करा सकता है. कुछ लोग इसे स्किन को नेचुरल ग्लो देने और ड्राई पैचेज से राहत पाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. हर व्यक्ति की त्वचा अलग होती है, इसलिए इसे चेहरे पर लगाने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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