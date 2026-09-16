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Rosemary के पत्तों से घर पर बनाएं नेचुरल फेस मास्क, चेहरे पर आएगा निखार

Rosemary Face Mask: रोजमेरी का पौधा घर की खूबसूरती बढ़ाने के साथ-साथ स्किन केयर में भी काफी काम आ सकता है. इसकी खुशबूदार पत्तियों से घर पर ही आसान और नेचुरल फेस मास्क तैयार किया जा सकता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह त्वचा को साफ और फ्रेश रखने में मदद कर सकता है.

Written by: Sapna
Published: September 16, 2026, 10:16 AM IST
Rosemary Face Mask
जरूरत पड़ने पर आप अपने स्किन एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं. मास्क लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें.

घर को खूबसूरत और हरा-भरा बनाने के लिए लोग तरह-तरह के पौधे गमलों में लगाते हैं. रोजमेरी भी इन्हीं पौधों में से एक है. इसकी हरी, झाड़ीदार पत्तियां और छोटे फूल देखने में काफी आकर्षक लगते हैं. इसे बालकनी, खिड़की या घर के किसी कोने में रखने से वहां की खूबसूरती और बढ़ जाती है, लेकिन रोजमेरी की खासियत सिर्फ घर की सजावट तक ही सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल स्किन केयर में भी किया जाता है. रोजमेरी में मौजूद प्राकृतिक कंपाउंड्स में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को बाहरी नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं. यही वजह है कि रोजमेरी से घर पर आसान फेस मास्क तैयार किया जा सकता है. इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होगी. घर में मौजूद कुछ आसान सामग्री की मदद से इसे तैयार किया जा सकता है. अगर आप भी अपनी स्किन केयर रूटीन में कुछ नेचुरल शामिल करना चाहती हैं, तो रोजमेरी फेस मास्क एक आसान ऑप्शन हो सकता है. आइए जानते हैं इसे बनाने का तरीका और चेहरे पर लगाने का सही तरीका.

रोजमेरी और नीम का फेस मास्क

अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो आप रोजमेरी और नीम का फेस मास्क बना सकते हैं. इससे फेस का एक्स्ट्रा ऑयल कंट्रोल होगा और पिंपल्स से राहत मिल सकती है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच रोजमेरी, 1 चम्मच नीम और 1 चम्मच गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें. इसके बाद फेस को अच्छे से साफ करके इस गाढ़े पेस्ट को चेहरे पर लगा लें. इसे 10 से 15 मिनट तक फेस पर लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से फेस को धो लें.

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रोजमेरी और शहद मास्क

अगर आपकी स्किन ड्राई है, तो आप रोजमेरी के साथ शहद लगाकर फेस मास्क बना सकते हैं. इस मास्क को लगाने से चेहरा मॉइस्चराइज होगा और रूखापन कम करने में मदद मिल सकती है. इस पेस्ट को तैयार करने के लिए आपको 1 चम्मच रोजमेरी का पेस्ट लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लेना है. इसके बाद फेस को अच्छी तरह से साफ करके 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर इस मास्क को लगा लेना है. इसके बाद गुनगुने पानी से फेस को धो लेना है.

रोजमेरी और दही मास्क

फेस पर अगर टैनिंग आ गई है, तो आप रोजमेरी और दही का मास्क यूज कर सकते हैं. इससे फेस की टैनिंग कम करने और नेचुरल निखार लाने में मदद मिल सकती है. इसे बनाने के लिए आपको 1 चम्मच दही में 1 चम्मच रोजमेरी का पेस्ट लेना है और उसमें आधा चम्मच नींबू का रस मिला लेना है. इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए फेस पर लगा लेना है और जब यह सूख जाए, तो हल्के हाथों से मसाज करके पानी से धो लेना है.

रोजमेरी और एलोवेरा मास्क

अगर आपके फेस पर झुर्रियां आ गई हैं, तो आप एलोवेरा और रोजमेरी का मास्क ट्राई कर सकते हैं. इससे फेस पर कसाव लाने में मदद मिल सकती है. इस मास्क को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच रोजमेरी में 2 चम्मच ताजा एलोवेरा जेल मिलाना है. इस पेस्ट को करीब 10 से 15 मिनट तक फेस पर लगाना है और नॉर्मल पानी से धो लेना है.

इन बातों का रखें ध्यान

सभी की स्किन अलग होती है. इसलिए किसी भी मास्क को यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर मास्क लगाने से फेस पर जलन, लालिमा या एलर्जी हो, तो फेस को तुरंत धो लें. जरूरत पड़ने पर आप अपने स्किन एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं. मास्क लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना न भूलें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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