जन्माष्टमी पर कान्हा के लिए घर पर बनाएं स्पेशल केक, आसान है इसकी रेसिपी

इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. इसलिए जन्माष्टमी को श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर कई लोग घर में कान्हा जी का जन्मदिन मनाते हैं, पूजा करते हैं और केक काटकर सेलिब्रेशन भी करते हैं. अगर आप भी इस बार घर पर कान्हा जी के लिए केक बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ओवन नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप गैस पर ही बिना ओवन के यह टेस्टी केक बना सकते हैं. इसमें आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय या मुश्किल सामग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी के खास मौके पर घर पर बिना ओवन के ड्राई फ्रूट केक बनाने की आसान रेसिपी.
एक बड़े बाउल में दही, पिसी मिश्री या चीनी, घी और शहद डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें दूध और सूजी डालें. इसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और इलायची पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिलाएं. ध्यान रखें कि बैटर न तो बहुत पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा.
बैटर तैयार करने के बाद इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी और केक का टेक्सचर ज्यादा सॉफ्ट बनेगा. अगर बैटर इस दौरान बहुत गाढ़ा हो जाए, तो जरूरत के अनुसार थोड़ा दूध मिला सकते हैं.
अब एक भारी तले वाली कड़ाही लें. इसमें थोड़ा नमक या रेत डालकर उसके ऊपर एक स्टैंड रख दें. कड़ाही को ढककर करीब 10 मिनट तक मिडियम आंच पर गर्म होने दें. अगर कुकर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी सीटी और रबर निकालकर ही यूज़ करें.
केक टिन को थोड़ा घी लगाकर चिकना कर लें और उसमें तैयार बैटर डाल दें. ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और थोड़ी सी केसर डालकर सजा दें. अब केक टिन को पहले से गर्म कड़ाही में स्टैंड के ऊपर रखें और ढक्कन से ढक दें. केक को धीमी आंच पर करीब 30 से 35 मिनट तक पकने दें. केक तैयार हुआ है या नहीं, यह देखने के लिए बीच में टूथपिक डालकर चेक करें. अगर टूथपिक साफ निकल आती है, तो समझिए केक अच्छी तरह पक चुका है.
केक तैयार होने के बाद उसे कुछ देर ठंडा होने दें. इसके बाद सावधानी से केक को टिन से बाहर निकालें और ऊपर से मेवे डालकर सजा सकते हैं. जन्माष्टमी पर कान्हा जी को भोग लगाते समय केक के साथ तुलसी पत्र जरूर रखें. इस तरह बिना ओवन और ज्यादा झंझट के आप घर पर ही कान्हा जी के जन्मदिन के लिए स्वादिष्ट पंचामृत केक तैयार कर सकते हैं. घर के बने इस केक से जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन और भी खास हो जाएगा.