Teacher’s Day पर बनाएं स्पेशल कार्ड, दिल छू लेने वाली शायरी लिखकर खुश हो जाएंगे टीचर

अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना नहीं आता या समझ नहीं आ रहा कि कार्ड में क्या लिखें, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. इस आर्टिकल में हम आपको आसान तरीके से ग्रीटिंग कार्ड बनाने का आइडिया बताएंगे. साथ ही, इसमें लिखने के लिए कुछ ऐसी प्यारी शायरियां भी बताएंगे, जिन्हें पढ़कर आपके टीचर के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाएगी.

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हाथों से एक ग्रीटिंग कार्ड बनाएं और उसमें टीचर के लिए अपनी भावनाएं, धन्यवाद और कुछ दिल छू लेने वाली शायरियां लिखें. (AI PHOTO)

टीचर डे पर अपने टीचर को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जो उन्हें हमेशा याद रहे? इसके लिए जरूरी नहीं कि आप कोई महंगा गिफ्ट खरीदें. कई बार दिल से कही गई छोटी-सी बात भी किसी महंगे तोहफे से ज्यादा खास होती है. आप अपने हाथों से एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड तैयार कर सकते हैं और उसमें अपने टीचर के लिए प्यारी-सी शायरी और दिल से लिखे कुछ शब्द शामिल कर सकते हैं. यकीन मानिए, आपका यह छोटा-सा प्रयास आपके टीचर के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला देगा.

गुरु को हमेशा से ही जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि एक शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि सही राह दिखाने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है.

शायरी- 1

ज्ञान की रोशनी से जिंदगी संवार देते हैं,

गुरु वो हैं जो हमें जीने का हुनर सिखा देते हैं.

आपका हर शब्द हमारे लिए खास है,

आप जैसे शिक्षक का मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है.

शायरी- 2

गलत राह पर चलें तो सही रास्ता दिखाते हैं,

मुश्किलों में भी आगे बढ़ना सिखाते हैं.

आप सिर्फ हमारे शिक्षक नहीं,

हमारे बेहतर भविष्य की नींव हैं.

शायरी- 3

किताबों से आगे बढ़कर जिंदगी का पाठ पढ़ाया,

हर मुश्किल में आपने हमारा हौसला बढ़ाया.

आपके दिए ज्ञान को कभी भूल नहीं पाएंगे,

टीचर डे पर बस इतना कहना चाहते हैं-आपका दिल से शुक्रिया.

शायरी- 4

स्याही से नहीं, आपके ज्ञान से लिखी है हमारी कहानी,

आपने ही सिखाई हमें मेहनत और कामयाबी की निशानी.

आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे,

हमारी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे.

शायरी- 5

आपने हमें सपने देखना सिखाया,

और उन्हें पूरा करने का रास्ता भी दिखाया.

आपका साथ हमेशा याद रहेगा,

आपका दिया ज्ञान जीवनभर हमारे साथ रहेगा.

शायरी- 6

गुरु का सम्मान शब्दों में कहां हो पाता है,

उनका दिया ज्ञान जिंदगी भर काम आता है.

आपने हमें जो सिखाया, वो अनमोल है,

आपके लिए दिल में हमेशा सम्मान और प्यार है.

शायरी- 7

हर सवाल का जवाब बन जाते हैं,

हर मुश्किल में हमारा सहारा बन जाते हैं.

आप जैसे शिक्षक मिल जाएं अगर जिंदगी में,

तो सपने भी हकीकत बन जाते हैं.

शायरी- 8

आपने हमें पढ़ाया ही नहीं, समझाया भी है,

हर कदम पर सही राह दिखाया भी है.

आपकी मेहनत का एहसान कैसे चुकाएंगे,

बस अच्छे इंसान बनकर आपका नाम रोशन कर पाएंगे.

शायरी- 9

एक शिक्षक जिंदगी बदल सकता है,

ये बात आपने सच कर दिखाई है.

ज्ञान के साथ संस्कार देकर,

हमारी जिंदगी को नई दिशा दिखाई है.

शायरी- 10

शब्द कम पड़ जाते हैं आपका शुक्रिया अदा करने में,

आपका योगदान कम नहीं किसी सितारे से.

हमारी हर कामयाबी में आपका हिस्सा रहेगा,

आपका सिखाया हर सबक हमेशा हमारे साथ रहेगा.

स्पेशल कार्ड बनाने के लिए आप कलरफुल पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस पर अपनी पसंद के हिसाब से अलग-अलग तरह की खूबसूरत डिजाइन बनाएं और साथ में अपने टीचर की एक प्यारी सी फोटो भी लगाएं. इससे आपका कार्ड और भी खास और खूबसूरत नजर आएगा.