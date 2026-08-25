रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल के लिए घर पर बनाएं खास राखी

Homemade Rakhi for Laddu Gopal: रक्षाबंधन के मौके पर आप भी लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं, तो इस बार बाहर से राखी खरीदने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही अपने हाथों से उनके लिए राखी तैयार कर सकती हैं.

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रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को राखी बांधने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए (AI PHOTO)

बहुत से घरों में रक्षाबंधन के दिन भाई से पहले लड्डू गोपाल को राखी बांधी जाती है. अगर आप भी लड्डू गोपाल को राखी बांधती हैं और घर पर ही उनके लिए राखी तैयार करना चाह रही हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है. घर पर राखी बनाना बहुत आसान है. इसको बनाने में बहुत समय भी नहीं लगता है. जब आप अपने हाथों से राखी बनाएंगी, तो आपकी श्रद्धा-भावना भी उसमें झलकेगी. भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें राखी बांध सकती हैं. चलिए अब राखी बनाने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं.

मौली और मोतियों से बनाएं छोटी राखी

लड्डू गोपाल के लिए राखी बहुत भारी या बड़ी रखने की जरूरत नहीं होती. आप लाल या पीली मौली लेकर उनकी कलाई के हिसाब से छोटी राखी तैयार कर सकती हैं. इसको तैयार करने के लिए कुछ जरूरी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको लाल या पीली मौली, छोटे मोती या स्टोन, छोटा कुंदन या सजावटी बूटियां, गोंद और कैंची की जरूरत पड़ेगी.

राखी बनाने का सही तरीका

राखी बनाने के लिए सबसे पहले मौली को लड्डू गोपाल की कलाई के हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए काट लें, ताकि राखी आराम से बंध सके. धागे के बीच वाले हिस्से को उंगलियों की मदद से थोड़ा मजबूत और व्यवस्थित कर लें. अब बीच में थोड़ा गोंद लगाकर उस पर छोटा मोती, कुंदन या फूल के आकार का स्टोन चिपका दें. राखी को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि गोंद अच्छी तरह सूख जाए और सजावट निकलने न पाए.

कार्डबोर्ड और लेस से बनाएं सुंदर राखी

अगर आप थोड़ी डिजाइनर राखी बनाना चाहती हैं, तो छोटे कार्डबोर्ड, लेस, मोती और रेशमी धागे का यूज़ कर सकती हैं. लड्डू गोपाल के छोटे आकार को ध्यान में रखते हुए राखी को हल्का और छोटा ही रखें. इसके लिए आपको पीला, लाल या पसंद का रेशमी धागा, छोटा गोल कार्डबोर्ड, पतली सुनहरी लेस या साटन रिबन, छोटे मोती या स्टोन, छोटा घुंघरू, गोंद और कैंची की जरूरत पड़ेगी.

राखी बनाने का तरीका

कार्डबोर्ड से छोटा-सा गोल टुकड़ा काट लें. कार्डबोर्ड के ऊपर गोंद लगाकर उसके चारों ओर सुनहरी लेस या साटन रिबन चिपका दें. राखी के पीछे रेशमी धागे या साटन रिबन की डोरी मजबूती से चिपका दें. डोरी इतनी लंबी रखें कि राखी आसानी से बांधी जा सके. अब गोल बेस के बीच में बड़ा मोती या कुंदन लगाएं. आप चाहें तो आसपास छोटे स्टोन या घुंघरू लगाकर इसे और भी खूबसूरत बना सकती हैं. राखी को यूज़ करने से पहले पूरी तरह सूखने दें.

रक्षाबंधन पर ऐसे बांधें लड्डू गोपाल को राखी

रक्षाबंधन पर लड्डू गोपाल को राखी बांधने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराकर साफ और सुंदर वस्त्र पहनाने चाहिए. इसके बाद उन्हें आसन पर विराजमान कराकर तिलक और अक्षत लगाना चाहिए. फिर प्रेम और श्रद्धा के साथ उनके हाथ में छोटी राखी या मौली बांधना चाहिए. इसके बाद उन्हें मक्खन-मिश्री और मिठाई का भोग लगाना चाहिए. दीपक जलाकर आरती करने के बाद परिवार की सुख-समृद्धि व रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए.