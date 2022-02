Chole Biryani Recipe: छोले का नाम लेते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. छोले चावल हों या छोले भटूरे, लोगों को बेहद ही पसंद आते हैं. लेकिन अकसर आपने देखा होगा कि घरों में छोले (Chole Uses) की सब्जी बच जाती है. ऐसे में उन छोलों का क्या किया जाए। बता दें कि आप घर पर बचे छोलों से एक अच्छी डिश (Chole Biryani) बना सकते हैं. जी हां, यदि आपके घर में छोले बच जाएं तो आप उनसे छोले की बिरयानी बना सकती हैं. जानते हैं घर पर कैसे बनाएं छोलों की बिरयानी (Recipe in Hindi)Also Read - Garlic Kheer Recipe: घर पर ले सकते हैं लहसुन की खीर का स्वाद, 5 स्टार होटल के शेफ से जानें रेसिपी

छोले की बिरयानी बनाने के लिए सामग्री

1 – छोले की सब्जी – एक कटोरी

2 – चावल – एक कप

3 – हींग – चुटकी भर

4 – मेथी दाना – 1/2 टीस्पून

5 – राई – 1 टीस्पून

6 – कलौंजी – 1 टीस्पून

7 – तेजपत्ता – एक

8 – सौंफ – 1 टीस्पून

9 – दालचीनी स्टिक – एक

10 – हरी इलायची – दो

11 – कटी हुई अदरक और लहसुन

12 – प्याज – 1

13 – गोभी – 1

14 – मसालों में – हल्दी -1/2 टीस्पून, लाल मिर्च -1/2 टीस्पून, गरम मसाला – 1/4 टीस्पून, कसूरी मेथी -1/2 टीस्पून, स्वाद अनुसार नमक और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ धनिया.

कैसे बनाएं छोले की बिरयानी

1 – सबसे पहले चावल को अच्छे से धोएं और 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें.

2 – अब कूकर में घी या तेल डालें. गर्म होने पर एक चुटकी हींग, जीरा, मेथी, राई, कलौंजी, सौंफ, तेज पत्ता, हरी इलायची डालें.

3 – जब यह सब चीजें चटक जाएं तो प्याज डालें और भूनें.

4 – अब इसमें कटी हुई अदरक और लहसुन डालें. इसके अलावा आप 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं.

5 – अब बनें मिश्रण में आप सारी कटी हुई सब्जी और ऊपर बताए गए सारे मसाले डालें और भीगे हुए चावलों को अच्छे से धो कर डालें.

6 – ऊपर से छोले की बची हुई सब्जी डालें.

7 – अब पानी डाल कर तेज आंच पर चार सीटी या मंदी आंच पर 2 सीटी लेकर बंद कर दें. यदि चावल कच्चे हैं तो आप और भी सीटी ले सकते हैं. 8 – छोले की बिरयानी का सेवन करें.