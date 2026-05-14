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चिलचिलाती गर्मी में खुद को दिनभर एक्टिव रखने के लिए घर बनाएं इन 3 चीजों का नाश्ता

Summer Breakfast Ideas: चिलचिलाती गर्मी में खुद को दिनभर एक्टिव रखने के लिए आपको हेल्दी चीजों का सेवन हमेशा करना ही चाहिए. आइए आपको बताते हैं.

Published date india.com Published: May 14, 2026 10:54 AM IST
email india.com By Ritika email india.com twitter india.com | Edited by Ritika email india.com twitter india.com
चिलचिलाती गर्मी में खुद को दिनभर एक्टिव रखने के लिए घर बनाएं इन 3 चीजों का नाश्ता

Summer Breakfast Ideas:  भीषण गर्मी में खुद को दिनभर एक्टिव रखना बेहद ही जरूरी होता है. कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हमेशा अपने नाश्ते को स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है. प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजों को जब तक आप अपनी डाइट में शामिल नहीं करते हैं तब तक आपकी मील पूरी नहीं होती है. कुछ लोग एक ही जैसा खाना खा-खाकर काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं, जिस वजह से नाश्ते को स्किप कर देते हैं अगर आप भी खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आप घर पर कुछ हेल्दी और टेस्टी चीजों को बनाकर खा सकते हैं. ऐसी 3 चीजों के बारे में बताते हैं, जो आपके पेट को हमेशा भरा-भरा रखेगा और आपको बार-बार खाने की दिक्कत भी नहीं होगी. आइए आपको बताते हैं.

खुद को दिनभर एक्टिव रखने के लिए बेस्ट ब्रेकफास्ट

1. पीनट बटर टोस्ट

अगर सुबह-सुबह आपके पास समय की कमी है और आप खुद को एक्टिव रखना चाहते हैं, तो आप पीनट बटर टोस्ट को घर पर आसानी से बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होगी. और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाती है. इसको सुबह-सुबह खाने के बाद दिनभर आपका पेट भरा-भरा रहता है. अगर आपको इसका घर पर बनाना नहीं आता है, तो आप ब्रेड स्लाइस लेना है और फिर इसमें पनीट बटर को डालना है फिर कटे हुए बादाम या अखरोट, शहद को ऊपर से ब्रेड स्लाइस को ढक देना है अब टोस्टर तवे में रखकर इसको सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाना है अब आपका पीनट बटर टोस्ट बनकर एकदम तैयार है.

2. बेसन चीला

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बेसन बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. इसको एक बार खाने के बाद आपका मन बार-बार खाने के लिए करेगा. इसको बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है. इसको बनाना भी बेहद ही आसान है आपको एक बाउल में बेसन लेना है और फिर बारीक कटा प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और हरा धनिया लेकर मिक्स कर लेना है. बैटर को ऐसी छोड़ देना है. नॉन-स्टिक तवे को तेल डालकर गरम करना है और फिर इस बैटर को डाल देना हैं. तेल या घी किनारों पर डालना है ताकि वो चिपके नहीं. अब आपका बेसन का चीला बनकर तैयार है इसको चटनी के साथ खा सकते हैं.

3. सत्तू पराठा

गर्मियों में लोग सत्तू पराठा को खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. इसका घर पर बनाकर खाना बड़ा ही आसान है, इसको बनाने में आपको अधिक चीजों की जरूर भी नहीं होती है. इसको खाने से आपको कई सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं. इसको बनाने के लिए सत्तू के आटे को गूंथ लेना है और फिर लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट, बारीक कटा प्याज, नींबू रस, अमचूर, हरा धनिया, कटी हरी मिर्च, अजवायन ,नमक को भी मिला देना है. अब इसको आपको बेल लेना है और तवे में घी या तेल को डालना है और इसको तवे पर डालकर अच्छे से पका लेना है. अब आपका पराठा बनकर तैयार है. इसको बच्चों से लेकर बड़ों तक को खाना बड़ा ही पसंद होता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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